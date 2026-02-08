ICONSPORT_283382_0055

ASSE : Montanier a corrigé d'urgence ce gros problème

ASSE08 févr. , 9:20
parClaude Dautel
0
L'ASSE a fait une belle opération en venant à bout de Montpellier (1-0) et pour Philippe Montanier, la satisfaction était grande d'avoir déjà réglé un problème.
Une semaine après le limogeage d'Eirik Horneland, suite à la défaite contre Boulogne, l'AS Saint-Etienne a retrouvé des couleurs au bénéfice de sa victoire contre le MHSC. Désormais entraîneur des Verts, Philippe Montanier n'a pas raté sa première sortie à Geoffroy-Guichard. Mais, plus que le résultat pourtant important car les rivaux de l'ASSE n'ont pas gagné, le nouveau technicien stéphanois s'est réjoui de voir que sa défense avait été à la hauteur. Et cela alors que Montpellier a des joueurs offensifs plutôt costauds et qui pouvaient secouer son équipe. Conscient que c'était franchement le point faible des Verts, Philippe Montanier se réjouissait de cette copie défensive parfaite.

L'ASSE doit redevenir solide

« L’objectif était d’être moins ouverts et que Gautier Larsonneur ne fasse aucun arrêt. La solidité est indispensable, car avec notre qualité offensive, on peut marquer à tout moment. On va y aller étape par étape », a prévenu Philippe Montanier, conscient que tout ne s'est pas réglé en 90 minutes. Mais en attendant, l'AS Saint-Etienne est remontée à la quatrième place du classement avant de se déplacer la semaine prochaine à Grenoble. De quoi ramener un peu de sérénité, et quelques certitudes, au sein d'une équipe qui suscitait de très gros doutes sur sa capacité à remonter directement en Ligue 1 en fin de saison.
Pour cela, l'ASSE pourra également compter sur un Julien Le Cardinal, recruté pour 1,8 million d'euros au dernier mercato d'hiver, mais qui a remboursé une partie de cet investissement en marquant le but de la victoire face à Montpellier. Pour le défenseur central arrivé de Brest, on ne pouvait rêver mieux pour débuter sous le maillot stéphanois.

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
41221255342212
2
Reims
39221165372314
3
Le Mans
3922109327198
4
Saint-Étienne
37221147372710
5
Dunkerque
3422976352312
Tout afficher
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271638_0414
Ligue 1

PSG-OM : La compo probable des équipes

habib beye bientot sur le banc de l om iconsport 266745 0126 398364
Rennes

Rennes : Habib Beye viré, annonce imminente

ICONSPORT_279505_0290
OM

OM : Greenwood et Marseille, ça sent la fin

Fil Info

08 févr. , 9:40
PSG-OM : La compo probable des équipes
08 févr. , 9:00
Rennes : Habib Beye viré, annonce imminente
08 févr. , 8:40
OM : Greenwood et Marseille, ça sent la fin
08 févr. , 8:20
PSG : 100ME pour se renforcer, le Qatar valide
08 févr. , 8:00
OL : Endrick agressé, la Ligue 1 veut sa peau
08 févr. , 7:00
TV : Nantes - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
07 févr. , 23:37
OL : Endrick a montré ses limites, il ose le critiquer
07 févr. , 23:30
Rennes : Samba écarté, ce fidèle soldat valide

Derniers commentaires

L1 : L'OL arrache la 3e place dans la douleur

Non, pas comme lui, personne n'es comme lui, sois pas insultant

PSG : Doué et Dembélé vont taper l’OM en marchant

Tu parles de Lyon ds un article qui ne parle même pas d'eux, jaloux

Renversant, Lens regardera PSG-OM au chaud

Merci Einstein, il fallait que tu répète bêtement ce que la France entière dit depuis 1mois pr qu'on en soit sur 🤭

OL : Endrick agressé, la Ligue 1 veut sa peau

lui c est 6 matchs de lyon 4 cartons rouge

OL : Endrick agressé, la Ligue 1 veut sa peau

Mathieu Vernice pourra rajouter la ligne suivante à son CV : « premier arbitre de ligue 1 à avoir expulsé Endrick »

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142135131937-18
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

Loading