ASSE : Montanier a corrigé d'urgence ce gros problème

L'ASSE a fait une belle opération en venant à bout de Montpellier (1-0) et pour Philippe Montanier, la satisfaction était grande d'avoir déjà réglé un problème.

Une semaine après le limogeage d'Eirik Horneland, suite à la défaite contre Boulogne, l'AS Saint-Etienne a retrouvé des couleurs au bénéfice de sa victoire contre le MHSC. Désormais entraîneur des Verts, Philippe Montanier n'a pas raté sa première sortie à Geoffroy-Guichard. Mais, plus que le résultat pourtant important car les rivaux de l'ASSE n'ont pas gagné, le nouveau technicien stéphanois s'est réjoui de voir que sa défense avait été à la hauteur. Et cela alors que Montpellier a des joueurs offensifs plutôt costauds et qui pouvaient secouer son équipe. Conscient que c'était franchement le point faible des Verts, Philippe Montanier se réjouissait de cette copie défensive parfaite.

L'ASSE doit redevenir solide

« L’objectif était d’être moins ouverts et que Gautier Larsonneur ne fasse aucun arrêt. La solidité est indispensable, car avec notre qualité offensive, on peut marquer à tout moment. On va y aller étape par étape », a prévenu Philippe Montanier, conscient que tout ne s'est pas réglé en 90 minutes. Mais en attendant, l'AS Saint-Etienne est remontée à la quatrième place du classement avant de se déplacer la semaine prochaine à Grenoble. De quoi ramener un peu de sérénité, et quelques certitudes, au sein d'une équipe qui suscitait de très gros doutes sur sa capacité à remonter directement en Ligue 1 en fin de saison.

Pour cela, l'ASSE pourra également compter sur un Julien Le Cardinal, recruté pour 1,8 million d'euros au dernier mercato d'hiver, mais qui a remboursé une partie de cet investissement en marquant le but de la victoire face à Montpellier. Pour le défenseur central arrivé de Brest, on ne pouvait rêver mieux pour débuter sous le maillot stéphanois.