ASSE : Montanier a corrigé d'urgence ce gros problème

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|41
|22
|12
|5
|5
|34
|22
|12
|39
|22
|11
|6
|5
|37
|23
|14
|39
|22
|10
|9
|3
|27
|19
|8
|37
|22
|11
|4
|7
|37
|27
|10
|34
|22
|9
|7
|6
|35
|23
|12
Non, pas comme lui, personne n'es comme lui, sois pas insultant
Tu parles de Lyon ds un article qui ne parle même pas d'eux, jaloux
Merci Einstein, il fallait que tu répète bêtement ce que la France entière dit depuis 1mois pr qu'on en soit sur 🤭
lui c est 6 matchs de lyon 4 cartons rouge
Mathieu Vernice pourra rajouter la ligne suivante à son CV : « premier arbitre de ligue 1 à avoir expulsé Endrick »
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Loading
+3 pour les Verts ! ✅