L'ASSE gagne, mais cela ne suffit pas

L'ère Philippe Montanier a bien débuté pour l'ASSE qui a battu samedi soir Montpellier et a fait la bonne opération au classement. Pas de quoi s'enflammer pour Patrick Guillou.

Le Progrès, Patrick Guillou ne s'enflamme pas. L'ancien joueur de l'ASSE, désormais consultant pour Beinsports, estime qu'actuellement c'est « Tout nouveau tout beau » dans le Forez. Mais il ne pariera pas que cela va suffire à ramener les Verts en Ligue 1. Les Verts ont fait leur révolution en une semaine, Eirik Horneland étant invité à faire ses valises pour laisser sa place à Philippe Montanier. Et ce dernier n'a pas raté sa première sortie sur le banc de l'AS Saint-Etienne, puisque son équipe est venue à bout de Montpellier après un match très sobre et un but de Julien Le Cardinal, renfort vedette du dernier mercato d'hiver. Tandis que le ciel est de nouveau bleu au-dessus de l'Etrat, dans le quotidien, Patrick Guillou ne s'enflamme pas. L'ancien joueur de l'ASSE, désormais consultant pour Beinsports, estime qu'actuellement c'est «» dans le Forez. Mais il ne pariera pas que cela va suffire à ramener les Verts en Ligue 1.

L'ASSE s'en sort, attention à ne pas s'emballer

Philippe Montanier le sait, et son contrat est là pour lui rappeler, son avenir passe par le retour de l'AS Saint-Etienne. Et le consultant de Beinsports est d'une prudence terrible à ce sujet. Dans son style, Patrick Guillou fait part de son avis après cette première sortie des Verts version Montanier. « Pour gagner, il suffit d’une partition magistrale de prudence : bloc bas, lignes serrées, créativité sous contrôle parental. Un football rassurant, presque thérapeutique. Un peu minimaliste, sans gras ni folie, mais avec application et sans prise de tête. Il ne faut pas bouder son plaisir quand on glane les trois points. Ce succès ne présage rien du futur. Il garantit ni le beau jeu, ni même la montée. Sainté avance. Actuellement, c’est largement suffisant. Grâce à Le Cardinal, la messe est dite. Les Verts marchent sur l’eau, main dans la main. Un peu comme face à Reims l’an dernier. La mariée est toujours belle », écrit, dans le quotidien régional, l'ancien joueur. Le week-end prochain, l'ASSE se déplacera à Grenoble, on en saura un peu plus sur l'éventuel renouveau stéphanois.