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ASSE : Montanier présente déjà ses excuses

ASSE06 mai , 9:00
parNathan Hanini
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L’AS Saint-Étienne est sous pression avant la dernière journée de Ligue 2. Les Verts battus à Rodez samedi dernier se retrouvent désormais dépendant du résultat du Mans à Bastia lors de la dernière journée. À Paul-Lignon, les tensions sont montées d’un cran entre les supporters et Philippe Montanier. Le technicien stéphanois s’est entretenu avec les groupes de supporters.
Troisième du championnat à la veille de la dernière journée, l’AS Saint-Etienne doit s’imposer lors de l’ultime journée face à Amiens dans un Geoffroy-Guichard qui s’annonce incandescent. Mais, ce n’est pas la seule condition à une montée en Ligue 1 pour les Verts. Les hommes de Philippe Montanier sont également suspendus au résultat en déplacement du Mans à Bastia. Les hommes de Patrick Videira ont encore leur destin entre leurs mains à la suite de leur match nul face à Reims et surtout à la défaite de l’ASSE à Rodez. Le club du Forez a une nouvelle fois bugué en enchaînant une troisième défaite de rang en championnat. Une défaite qui fait monter la tension entre le groupe et les supporters.

Montanier a rencontré les supporters

Après la rencontre, Philippe Montanier a perdu son calme face aux supporters du côté de Paul Lignon. Le technicien français s’est expliqué face à la presse : « Oui c’est ça que j’ai mal pris, j’accepte tout, qu’on dise qu’on n’est pas bon c’est ok mais je trouve ça injuste de dire qu’on a triché. Après, on ne devrait pas mal réagir par rapport à l’injustice parce que le monde est fait d’injustices. On sait très bien que leur colère est totalement justifiée et qu’il faut faire bien plus, » explique-t-il. Selon les informations du média En Vert et Contre Tous, l’ancien entraîneur de Toulouse a rencontré en début de semaine les leaders des Green Angels et des Magic Fans afin de s’excuser de son comportement après la rencontre à Rodez. Désormais, les esprits sont tournés vers la dernière journée de ce samedi. Seule une montée directe apaisera désormais les tensions.
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c'etait de l'humour mec

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Toujours a ouvrir ton claque merde alors qu'on pense la même chose, c'est toi qui n'a pas compris c'est celui qui a pondu ce titre que j'honnis

Le Bayern annonce une humiliation pour le PSG

Du titre par Foot01 par excellence .. Pour être pigiste chez Foot01 il faut seulement 2 qualités : 1) Savoir rechercher des infos sur Internet 2) Savoir extrapoler les dires de quelqu'un L'orthographe et l'honnêteté sont fortement déconseillées.

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Allez les gars finissez le taf bordel, !!! Soyez à jamais les premiers à avoir deux étoiles ⭐️

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