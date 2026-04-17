L'ASSE veut éviter un piège énorme

Avec sa défaite lundi dernier sur la pelouse de Rodez (2-1), l’ESTAC laisse entrevoir un suspense supplémentaire dans la course au titre en Ligue 2. De son côté, l'AS Saint-Etienne doit avant tout se concentrer sur la rencontre de ce week-end à Bastia.

Déplacement périlleux en Corse ce samedi pour l’AS Saint-Etienne à partir de 20h. Les Verts défient le Sporting Club de Bastia dans un match avec un enjeu important. Si le club de l'île de beauté joue sa survie en championnat, le club du Forez quant à lui lutte pour la montée. Grâce à un succès important face à Dunkerque la semaine passée, l’ ASSE se replace également dans la course au titre. Les hommes de Philippe Montanier accusent une longueur de retard sur le leader aubois. Les deux formations doivent se faire face la semaine suivante. De passage en conférence de presse ce jeudi, Philippe Montanier est très clair, il veut rester concentré sur le match de samedi.

Montanier veut éviter le piège, Bastia

Le technicien français ne veut pas tomber dans le piège corse ce samedi. « Troyes, ce sera après Bastia, c’est le danger de parler de Troyes, c'est ce que je dis depuis le début de semaine. Forcément, il y a beaucoup de spéculations autour de ce match avec les résultats du week-end. Moi, ce que je dis, c'est que pour nous, Troyes, ça ne change rien à notre problème, aujourd’hui notre problème, c’est Bastia. Il faut qu'on soit concentré sur ça. Troyes, on verra après Bastia. Il ne faut spéculer sur rien, qu'on ne se disperse pas. On doit battre Bastia et il faut qu'on arrive à se maintenir en fin de saison dans les deux premières places, » explique-t-il. À quatre journées du terme de la saison, l’AS Saint-Etienne a plus que jamais son destin entre ses pieds. Le club du Forez reste invaincu depuis la venue de Philippe Montanier sur le banc. L’ancien entraîneur de Toulouse a pris la suite d’Eirik Horneland. Désormais, l’ASSE peut croire au titre.