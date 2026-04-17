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L'ASSE veut éviter un piège énorme

ASSE17 avr. , 9:00
parNathan Hanini
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Avec sa défaite lundi dernier sur la pelouse de Rodez (2-1), l’ESTAC laisse entrevoir un suspense supplémentaire dans la course au titre en Ligue 2. De son côté, l'AS Saint-Etienne doit avant tout se concentrer sur la rencontre de ce week-end à Bastia.
Déplacement périlleux en Corse ce samedi pour l’AS Saint-Etienne à partir de 20h. Les Verts défient le Sporting Club de Bastia dans un match avec un enjeu important. Si le club de l'île de beauté joue sa survie en championnat, le club du Forez quant à lui lutte pour la montée. Grâce à un succès important face à Dunkerque la semaine passée, l’ASSE se replace également dans la course au titre. Les hommes de Philippe Montanier accusent une longueur de retard sur le leader aubois. Les deux formations doivent se faire face la semaine suivante. De passage en conférence de presse ce jeudi, Philippe Montanier est très clair, il veut rester concentré sur le match de samedi.

Montanier veut éviter le piège, Bastia

Le technicien français ne veut pas tomber dans le piège corse ce samedi. « Troyes, ce sera après Bastia, c’est le danger de parler de Troyes, c'est ce que je dis depuis le début de semaine. Forcément, il y a beaucoup de spéculations autour de ce match avec les résultats du week-end. Moi, ce que je dis, c'est que pour nous, Troyes, ça ne change rien à notre problème, aujourd’hui notre problème, c’est Bastia. Il faut qu'on soit concentré sur ça. Troyes, on verra après Bastia. Il ne faut spéculer sur rien, qu'on ne se disperse pas. On doit battre Bastia et il faut qu'on arrive à se maintenir en fin de saison dans les deux premières places, » explique-t-il. À quatre journées du terme de la saison, l’AS Saint-Etienne a plus que jamais son destin entre ses pieds. Le club du Forez reste invaincu depuis la venue de Philippe Montanier sur le banc. L’ancien entraîneur de Toulouse a pris la suite d’Eirik Horneland. Désormais, l’ASSE peut croire au titre.

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Mbappe a joué 7 ans au PSG et a le record de buts. Il mérite du respect pour ça. Il a toujours voulu jouer à Madrid, c'était écrit qu'il y aille. Le PSG n'a pas eu de chance plusieurs fois et ils aurait pu soulever le titre en particulier lors de la finale en 2020 ou en 2024 quand le PSG se fait éliminer par Dortmund. Là il se font sortir parce que camavinga a un cerveau de mouche et que d'autres n'ont pas fait leur match. Madrid n'a pas la meilleure équipe au global

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L important n est pas d aller chercher ceux de devant. On a largement assez de representants en coupe d europe. L important est de pérenniser au maximum les clubs qui y sont régulièrement pour qu ils ne prennent pas la coupe d europe comme un "extra" dans leur saison. La conférence league par exemple on doit la gagner une fois tous les 4/5 ans, c est clairement du niveau de nos représentants s ils prennent ça sérieusement.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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