L2 : Programme TV et résultats de la 31e journée

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Bravo strasbourg.. les autres sans citer personne devraient prendre exemple au lieu de parler de budget de budget
Bravo Strasbourg , très beau match de plus Reste pour eux a jouer a fond cette coupe d'Europe et la coupe de France 5 matchs dont 2 finales Car pour eux la ligue 1 passe au second plan car impossiblte a jouer on ne peut pas faire (ou difficilement) 11 matchs tous les 3 jours en un peu plus d'un mois
MON niveau de commentaire ?!? Tu justifies le désintérêt du foot parce que des noirs et des arabes y joue ? Et t'hallucine sur mon niveau de commentaire ?!? Mais t'es complètement demeuré sérieux.
Contre OL il ont Jamais était impressionnant au Match aller Celta a était Totalement inoffensif en dehors du but et OL même à 10 vs 11 OL était Totalement amorphe Et au Match Retour OL est venu dans optique de défendre et Même avec expulsion le Celta a pas fait grand chose non plus il ont juste était moins nul que OL
Non non y’a aussi les noirs … non mais j’hallucine du niveau de ton commentaire
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
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|8
|49
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|58
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|14
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|39
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|29
|29
|6
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|12
|24
|37
|-13
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|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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