L2 : Programme TV et résultats de la 31e journée

CL : Strasbourg renverse Mayence dans un quart complètement fou

Bravo Strasbourg , très beau match de plus Reste pour eux a jouer a fond cette coupe d'Europe et la coupe de France 5 matchs dont 2 finales Car pour eux la ligue 1 passe au second plan car impossiblte a jouer on ne peut pas faire (ou difficilement) 11 matchs tous les 3 jours en un peu plus d'un mois