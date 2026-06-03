Bordeaux : Une bonne nouvelle tombe, merci la DNCG

Après son premier passage devant la DNCG, le club du Bourges FC n'a reçu qu'un sursis à statuer et n'est pas encore tiré d'affaires. Une occasion en or pour les Girondins de Bordeaux de récupérer la place de meilleur deuxième et espérer une montée en Ligue 3 ?

Après avoir raté leur sprint final, les Girondins de Bordeaux ont manqué la montée directe à la Ligue 3 , la nouvelle troisième division du football français, au profit du club de La Roche-sur-Yon. Mais avec les difficultés financières de nombreux clubs, les dirigeants bordelais peuvent encore espérer un repêchage. Dans l'ordre, la FFF procèdera d'abord au repêchage de Châteauroux (16e de National), puis du Bourges FC (meilleur deuxième de National 2) et enfin des Girondins. Sauf circonstances favorables, monter d'une division relève donc du miracle. Et si ce dernier arrivait finalement ?

La DNCG ajoute du suspens aux repêchages

En ce moment, la DNCG reçoit successivement tous les clubs français, de la Ligue 1 au National 3. Les éventuelles sanctions tombent donc au compte-goutte. Avant son propre passage devant le gendarme financier du football français, le club au scapulaire est face à une éventuelle bonne nouvelle : le Bourges FC, meilleur deuxième de National 2 donc, n'a pas réussi à passer du premier coup son audience devant l'instance financière.

Sur ses réseaux sociaux, le pensionnaire de quatrième division a confirmé qu'il avait reçu un sursis à statuer de la part de la DNCG. Autrement dit, la direction de Bourges a besoin d'une nouvelle audience pour rassurer définitivement leurs interlocuteurs. Dans son communiqué, le club du centre de la France explique que l'hypothèse d'un repêchage en Ligue 3 a forcé les dirigeants à anticiper différents scénarios.

De leur côté, les Girondins de Bordeaux sont attendus le 9 juin prochain pour leur audience devant la DNCG. Gérard Lopez sera accompagné de Franck Tuil, le potentiel repreneur avec qui le club est en contact très avancé depuis plusieurs semaines.