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Griezmann à l'OM, c'était très chaud

OM03 juin , 15:00
parQuentin Mallet
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Retraité des terrains de football depuis le mois de mars dernier, Dimitri Payet est revenu sur son passage à l'Olympique de Marseille dans une longue interview. L'occasion pour lui d'évoquer une anecdote folle sur Antoine Griezmann.
Dimitri Payet restera aussi bien une légende de l'Olympique de Marseille pour ses exploits personnels qu'un joueur charié pour son absence totale de trophées tout au long de sa carrière. Quelques mois après une finale de Coupe du Brésil perdue avec Vasco da Gama, l'ancien numéro 10 olympien a pris la décision de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel.
De quoi lui laisser le temps de se montrer un peu plus dans la sphère médiatique. Invité de l'émission Ils Font Marseille, le natif de Saint-Pierre à La Réunion a longuement évoqué sa carrière sur la Canebière et a livré une anecdote croustillante sur Antoine Griezmann après un match fou au Vélodrome lors de la victoire de la France face à l'Albanie à l'Euro 2016.

Quand le Vélodrome a touché Antoine Griezmann

« Dans l’avion du retour, ça ne parlait que du Vélodrome. Griezmann secrètement, il aurait rêvé d’être Marseillais, c’est sûr. Pourtant tu te dis que c’est des mecs qui jouent au Barça, à Madrid… mais ils ont vraiment vécu une émotion forte. Ce stade est différent », a expliqué Dimitri Payet à propos d'Antoine Griezmann, visiblement touché par l'ambiance marquante du Vélodrome.

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Après une carrière passée intégralement en Espagne, Antoine Griezmann a finalement pris la décision de vivre son rêve d'évoluer en MLS en rejoignant Orlando City. S'il regrette évidemment de n'avoir jamais remporté la Liga, ni avec l'Atlético de Madrid où il part en légende, ni avec le FC Barcelone, peut-être regrette-t-il tout autant de ne jamais avoir joué plus régulièrement dans un stade aussi bouillant que le Vélodrome.
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