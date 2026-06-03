France : Après le Mondial, Deschamps a tout prévu

En faite si ya LDC L'ol devrai vendre pour 30 millions environ ce qui est largement faisable
alors, ca avance??
on est mercredi la, toujours rien
c'etait pas hier que l'uefa devait exclure l'om de la C3? decision ce mardi q'on m'a dit
Ce n'est pas spécialement inquiétant, on le sait qu'on va devoir vendre pour entre 50 et 100 millions, comme chaque année. Et encore pendant longtemps. Mais apparemment, on n'est plus en mode survie, mais en convalescence, et ça, c'est plutôt rassurant.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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UNE RENCONTRE DESCHAMPS-ZIDANE 🇫🇷 après le Mondial 👀 Didier Deschamps tend indirectement la perche 👇 🗣️ « LA TRANSMISSION EST IMPORTANTE ! Je sais ce que veut dire Raynald : redonner ce qu’on t’a donné. IL FAUDRAIT QUE MON SUCCESSEUR ME LE DEMANDE DÉJÀ ! 👀 Ce n’est pas à