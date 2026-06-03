ICONSPORT_367512_0004
Didier Deschamps

France : Après le Mondial, Deschamps a tout prévu

Equipe de France03 juin , 14:30
parQuentin Mallet
2
Quelle que soit l'issue de son parcours à la Coupe du monde, Didier Deschamps quittera le banc de l'équipe de France cet été. Pour aller où ? Le double champion du monde ne se refuse rien et n'a pas l'intention de prendre congés après le Mondial.
Ce jeudi 4 juin, l'équipe de France affronte la Côte d'Ivoire à La Beaujoire de Nantes, là où tout a commencé pour Didier Deschamps en tant que joueur. Un premier match amical avant le grand départ sur le continent américain, là où le sélectionneur des Bleus disputera sa toute dernière compétition internationale sur le banc tricolore.
Pour l'occasion, le natif de Bayonne a accordé une longue interview à Ouest-France au cours de laquelle il a pris le temps d'évoquer son avenir une fois son départ de la sélection acté. Grâce à ses exploits avec la France, « DD » est assuré de retrouver un projet rapidement. Et ça tombe bien, car il ne veut pas prendre de congé sabbatique après le Mondial.

Didier Deschamps ne veut pas s'arrêter

« Prendre une année sabbatique ? Je ne sais pas. Je n’ai pas pris de décision pour l’après. Je sais que ce sera différent et que l’équipe de France va me manquer. Je ne m’interdis rien. Si ça doit passer par une période inactive… Je sais en tout cas que je resterai dans le football, sous une forme ou une autre. Il y a différents rôles. Je ne vais pas m’inventer musicien, danseur ou pâtissier.

Lire aussi

EdF : Deschamps torpille Dugarry et compagnieEdF : Deschamps torpille Dugarry et compagnie
TV : France - Côte d’Ivoire, à quelle heure et sur quelle chaîne ?TV : France - Côte d’Ivoire, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Mais je verrai après la compétition, donc le plus tard possible. Besoin de couper ? Quand on est sélectionneur, il y a des périodes de coupure, notamment après les grandes compétitions. Mais comme je suis en pleine forme et que je récupère vite… En tout cas, je suis un privilégié car j’ai la chance de pouvoir choisir », a répondu Didier Deschamps à une question posée par Antoine Kombouaré, son ancien coéquipier à Nantes. Reste à savoir désormais s'il retournera au football de club ou s'il prendra une autre sélection. Les plus curieux ont déjà hâte de savoir.
Articles Recommandés
ICONSPORT_363230_0228
ASSE

Lens et Monaco débarquent, l'ASSE n'a aucune chance

Diomande ICONSPORT_364590_0043
PSG

Yan Diomandé au PSG, la phrase qui met le feu

ICONSPORT_312883_0433
OM

OM : Miracle à Marseille, la DNCG va adorer

mercato alban lafont a la relance a lens iconsport 247691 0091 394963
FC Nantes

Nantes : L’entraîneur viré, ça change tout pour Lafont

Fil Info

03 juin , 21:40
Lens et Monaco débarquent, l'ASSE n'a aucune chance
03 juin , 21:20
Yan Diomandé au PSG, la phrase qui met le feu
03 juin , 21:00
OM : Miracle à Marseille, la DNCG va adorer
03 juin , 20:30
Nantes : L’entraîneur viré, ça change tout pour Lafont
03 juin , 20:00
Le PSG tient le remplaçant de Chevalier en Italie
03 juin , 20:00
TV : France - Côte d’Ivoire, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
03 juin , 19:40
Deux gros départs cet été, l'inquiétant aveu de l'OL
03 juin , 19:33
Sébastien Pocognoli trop cher pour Lens
03 juin , 19:20
OM : Une recrue à 6 ME fait du chantage à Lorenzi

Derniers commentaires

Deux gros départs cet été, l'inquiétant aveu de l'OL

En faite si ya LDC L'ol devrai vendre pour 30 millions environ ce qui est largement faisable

OM : McCourt a menti, l’UEFA va frapper fort ce mardi

alors, ca avance??

OM : McCourt a menti, l’UEFA va frapper fort ce mardi

on est mercredi la, toujours rien

Bruno Genesio arrive à l'OM !

c'etait pas hier que l'uefa devait exclure l'om de la C3? decision ce mardi q'on m'a dit

Deux gros départs cet été, l'inquiétant aveu de l'OL

Ce n'est pas spécialement inquiétant, on le sait qu'on va devoir vendre pour entre 50 et 100 millions, comme chaque année. Et encore pendant longtemps. Mais apparemment, on n'est plus en mode survie, mais en convalescence, et ça, c'est plutôt rassurant.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading