France : Après le Mondial, Deschamps a tout prévu

Quelle que soit l'issue de son parcours à la Coupe du monde, Didier Deschamps quittera le banc de l'équipe de France cet été. Pour aller où ? Le double champion du monde ne se refuse rien et n'a pas l'intention de prendre congés après le Mondial.

Ce jeudi 4 juin, l' équipe de France affronte la Côte d'Ivoire à La Beaujoire de Nantes, là où tout a commencé pour Didier Deschamps en tant que joueur. Un premier match amical avant le grand départ sur le continent américain, là où le sélectionneur des Bleus disputera sa toute dernière compétition internationale sur le banc tricolore.

Pour l'occasion, le natif de Bayonne a accordé une longue interview à Ouest-France au cours de laquelle il a pris le temps d'évoquer son avenir une fois son départ de la sélection acté. Grâce à ses exploits avec la France, « DD » est assuré de retrouver un projet rapidement. Et ça tombe bien, car il ne veut pas prendre de congé sabbatique après le Mondial.

Didier Deschamps ne veut pas s'arrêter

« Prendre une année sabbatique ? Je ne sais pas. Je n’ai pas pris de décision pour l’après. Je sais que ce sera différent et que l’équipe de France va me manquer. Je ne m’interdis rien. Si ça doit passer par une période inactive… Je sais en tout cas que je resterai dans le football, sous une forme ou une autre. Il y a différents rôles. Je ne vais pas m’inventer musicien, danseur ou pâtissier.

Mais je verrai après la compétition, donc le plus tard possible. Besoin de couper ? Quand on est sélectionneur, il y a des périodes de coupure, notamment après les grandes compétitions. Mais comme je suis en pleine forme et que je récupère vite… En tout cas, je suis un privilégié car j’ai la chance de pouvoir choisir », a répondu Didier Deschamps à une question posée par Antoine Kombouaré, son ancien coéquipier à Nantes. Reste à savoir désormais s'il retournera au football de club ou s'il prendra une autre sélection. Les plus curieux ont déjà hâte de savoir.