ASSE : Lucas Stassin se fait incendier !

Passeur décisif sur le seul but de l'AS Saint-Etienne lors de la récente victoire face à Clermont, Lucas Stassin n'a pas échappé aux sifflets de Geoffroy-Guichard pour autant. Incendié par ses supporters, le Belge bénéficie toutefois du soutien de son entraineur.

Qu'il semble loin le temps où Lucas Stassin valait plus de 40 millions d'euros selon ses dirigeants et qu'il était proche d'une place en sélection nationale belge pour participer à la prochaine Coupe du monde. Désormais entré dans le rang dans l'effectif d'Eirik Horneland, alors que Saint-Etienne essaye tant bien que mal de quitter la Ligue 2 , l'attaquant de pointe de 21 ans peine à atteindre à nouveau le niveau qu'il avait affiché lors de la deuxième moitié de saison dernière avant la relégation.

De plus en plus critiqué par les supporters stéphanois pour ses sorties publiques à l'égard de son avenir au sein du club et pour ses prestations décevantes, Lucas Stassin a carrément été la cible des sifflets du public du Geoffroy-Guichard lors de sa sortie face à Clermont alors qu'il est à l'origine du seul et unique but de la partie.

Stassin et la fracture avec le public des Verts

Les sifflets des supporters stéphanois à l'égard de Lucas Stassin sont clairement révélateurs d'un malaise profond qui existe entre le public et le Belge. S'il n'a pas marqué face à Clermont, il a permis aux siens de l'emporter grâce à une jolie passe décisive. De quoi provoquer l'incompréhension du Progrès à ce sujet : « Les sifflets du public à sa sortie sont donc très sévères alors qu’il a semblé en vrais progrès ».

Dans la foulée de la victoire face à Clermont, Eirik Horneland a lui aussi tenu à apporter son soutien à son joueur. « C'était assez difficile de la part du public de le siffler. Il a fait de son mieux sur cette rencontre. Je respecte le choix du public de le siffler, mais de mon point de vue il a vraiment fait un gros effort pour l'équipe durant cette rencontre. Il a tout mon respect », a lâché l'entraineur norvégien, satisfait d'avoir obtenu la victoire malgré un niveau de jeu pas encore là où il voudrait qu'il soit.