L2 : L'ASSE remonte sur le podium

Ligue 217 janv. , 22:48
parMehdi Lunay
0
19e journée de Ligue 2 :
Stade Geoffroy-Guichard
ASSE-Clermont 1-0
But : Boakye (55e)
L'AS Saint-Etienne se classe 3e (34 points). Les Verts comptent 1 point de retard sur le Red Star 2e et 7 points sur le leader Troyes. Clermont est 12e (22 points).

Ligue 2

17 janvier 2026 à 20:55
Saint-Étienne
Boakye55'
1
0
Match terminé
Clermont
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
I. Cardona
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
SORT
L. Stassin
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Remplacement
89
ENTRE
P. Eymard
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
SORT
N. El Jamali
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Remplacement
88
ENTRE
D. Appiah
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
SORT
K. Pedro
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Remplacement
81
ENTRE
Y. Bellache
ClermontClermont
SORT
E. Cantero
ClermontClermont
Voir Les Détails Complets Du Match
0
