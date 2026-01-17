L2 : L'ASSE remonte sur le podium

Faire parti du jeu et faire partie du beau jeu c'est différent Même pas comprendre ça c'est incroyable
Ce soir y'a pas eu de penalty,
Pas forcément, y a des tres bon 1-1, et des tres pourris 5-0. Je regarde pas le foot que pour les buts. Sans ses 2 meilleurs joueurs, Angers avait des allures d'equipe de Ligue 2 ce soir.
Tu dit que des sottises, corner, coup franc, penalty ca fait parti du jeu mon gars
Non mais tu me prends pour qui ? Je sais bien qu'il part lol
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Ça fait désormais 4 buts et 5 passes décisives pour Augustine Boakye ! 📊