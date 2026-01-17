L'ASSE l'annonce, Stassin va envoyer les Verts en Ligue 1

En petite forme cette saison, Lucas Stassin ne totalise que 4 buts en championnat. L’ASSE maintient néanmoins la confiance placée dans son jeune attaquant belge pour viser une remontée en Ligue 1 en mai prochain.

Véritable tube de la saison la saison dernière en Ligue 1 , Lucas Stassin avait impressionné tout le monde au point de convaincre de nombreux clubs européens de miser sur lui. Le Paris FC avait dégainé pour le recruter au même titre que Stuttgart. Cet hiver, le club allemand est toujours là tout comme Sunderland ou encore la Lazio Rome. La cote de Lucas Stassin est toujours très élevée sur le marché des transferts et l’ASSE pourrait en profiter pour le vendre au prix fort.

Ce n’est en revanche pas le plan de Kilmer Sport, qui préfère garder son attaquant de 21 ans afin de viser une remontée en Ligue 1 à la fin de la saison. Aîmen Moueffek en est lui aussi persuadé, Lucas Stassin sera déterminant pour permettre aux Verts de retrouver la première division la saison prochaine comme il l’a expliqué en conférence de presse.

« Notre rôle, c'est de continuer à l'aider, à le pousser, à le faire marquer. Quand ça va commencer à rentrer, on sait qu'il va les enchaîner, on ne s'inquiète pas pour ça. Lucas Stassin est à fond avec nous. Il est motivé, il a envie de faire monter le club en Ligue 1. Au niveau de son comportement, on est très contents de lui » a expliqué le milieu de terrain de l’ASSE avant de poursuivre. a expliqué le milieu de terrain de l’ASSE avant de poursuivre.

« Et maintenant, c'est à nous aussi de l'aider parce qu'on est là pour ça. On sait qu'on a un attaquant avec un grand talent comme Lucas. On doit aller l'aider pour qu'il retrouve vite le chemin des filets. Bien qu'il soit jeune, c'est déjà un top joueur et mentalement, c'est déjà un grand dans sa tête. Il sait gérer ces situations et je ne m'en fais pas pour lui » a conclu Moueffek, convaincu que Stassin va grandement contribuer à la montée des Verts. C’est tout ce qu’espèrent les supporters stéphanois, qui espèrent garder leur attaquant belge cet hiver et que ce dernier retrouve la forme étincelante affichée l’an passé.