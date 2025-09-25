ASSE : Lucas Stassin prépare son départ

Malgré de nombreuses sollicitations l'été dernier et la relégation en Ligue 2, Lucas Stassin n'a pas quitté l'AS Saint-Etienne. Son récent changement d'agence alimente toutefois les rumeurs sur un départ en janvier prochain.

L'objectif de Lucas Stassin n'est plus un secret pour personne. L'attaquant stéphanois rêve de pouvoir participer à la prochaine Coupe du monde qui aura lieu à l'issue de la saison en cours. Mais c'est un défi difficile à réaliser car il n'a pas encore connu la moindre sélection avec l'équipe première belge. C'est pourquoi, après la relégation de l' AS Saint-Etienne en Ligue 2 en fin de saison dernière, l'international Espoirs voulait se trouver un nouveau club.

L. Stassin Belgique • Âge 20 • Attaquant Ligue 2 Matchs 6 Buts 4 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Mais après un long été plein de rebondissements, il n'a finalement pas quitté le Forez et doit désormais passer au moins la première moitié de la saison dans l'antichambre de l'élite. Pour l'instant, l'aventure se passe bien : les Verts sont leaders du championnat et Lucas Stassin meilleur buteur avec 4 buts en 6 matchs. Toutefois, un récent changement d'agence remet de l'huile sur le feu.

Lucas Stassin change d'agence pour viser plus haut

Comme le rapporte Peuple-Vert, Lucas Stassin a récemment changé d'agence sportive. Anciennement représenté par l'agent Zouhair Essikal de Libera Sports, le buteur belge de 20 ans est maintenant chez Classico, une agence qui fait partie des plus grosses structures françaises dans le football. Cette agence gère les intérêts de Bafodé Diakité, Iliman Ndiaye ou encore Guillaume Restes et… Mathis Amougou. Le média spécialisé dans l'actualité stéphanoise rappelle en ce sens que c'est via cette agence qu'Amougou est parti cet été, après avoir reçu une offre colossale de Chelsea.

Lucas Stassin se donne-t-il les moyens de partir ? Prépare-t-il son départ dès le mois de janvier ? Quoi qu'il en soit, ce changement d'agence n'augure clairement rien de bon pour l'AS Saint-Etienne qui risque d'avoir encore du fil à retordre au prochain mercato hivernal.