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Cathro

ASSE : Cathro va régaler les adversaires des Verts

ASSE22 juin , 18:40
parEric Bethsy
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Nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne, Ian Cathro débarque avec une philosophie de jeu offensive. Peut-être même un peu trop si l’on en croit le Portugais João Moutinho, qui l’a connu comme coach adjoint et en tant qu’adversaire.
L’AS Saint-Etienne tente un nouveau pari. Face au départ de son précédent entraîneur Philippe Montanier, le club stéphanois a choisi de confier les clés de son équipe à Ian Cathro. Le coach seulement âgé de 39 ans ne dispose pas d’une énorme expérience au plus haut niveau. Jusqu’ici, le jeune technicien a surtout évolué dans l’ombre d’un entraîneur principal comme Nuno Espirito Santo du côté de Wolverhampton.
C’est d’ailleurs chez les Wolves que Ian Cathro avait dirigé João Moutinho, avant de le retrouver comme adversaire dans le championnat portugais, lorsque l’Ecossais entraînait Estoril. Le milieu du Sporting Braga est donc bien placé pour commenter les forces et faiblesses du nouveau coach des Verts. « Il parle l’anglais, le portugais, il fédère les groupes, a décrit l’ancien joueur de l’AS Monaco dans un entretien accordé au Progrès. C’est une personne très disponible, qui donne tout pour les joueurs et le club. »
Une équipe qui s'expose
- João Moutinho
« Pendant trois ans, il a assisté Nuno Espirito Santo, s’est souvenu João Moutinho. Il faisait le travail individuel et s’ouvrait aux autres, il obtenait la confiance des joueurs. Ceux qui ont observé Estoril, ont vu que ça jouait bien. Il a un jeu positif avec une équipe qui veut attaquer, mais qui s’expose. Ce n’est pas que ça ne défend pas bien, mais l’équipe souffrait des buts encaissés. C’est l’idéologie de jeu qui dicte ça. J’aime beaucoup sa manière de jouer, le travail va peut-être permettre de prendre moins de buts. » Dans un championnat réputé pour son agressivité et son manque d’espace, cette philosophie de jeu peut vite devenir dangereuse pour les Verts.
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