Gardien de but numéro 1 du Paris Saint-Germain, Matvei Safonov n'est pas à la veille de partir. Selon Le Parisien, le club de la capitale et les agents du portier russe ont fait un énorme pas vers une prolongation de contrat avec une augmentation de salaire pour le successeur de Gianluigi Donnarumma.

Là où les représentants de Gianluigi Donnarumma n'ont jamais trouvé un terrain d'entente avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi, ce qui a abouti au départ de Gigio à Manchester City, ceux de Matvei Safonov n'ont pas voulu jouer les malins avec le PSG lorsqu'une offre de prolongation a été transmise. Et Benjamin Quarez le confirme dans les colonnes du Parisien , ces derniers jours, l'entourage du gardien de but international russe et le Paris Saint-Germain se sont rapprochés afin que rapidement Safonov signe une prolongation de son actuel contrat, lequel le lie avec Paris jusqu'en 2029. Pour cela, les doubles champions d'Europe vont évidemment accorder une augmentation de salaire à l'ancien portier de Krasnodar, lequel touche actuellement 250.000 euros par mois.

Safonov, la surprise du chef Campos

Bien malin celui qui en 2024 pouvait prévoir que le recrutement de Matvei Safonov en Russie pour 20 millions d'euros allait être un si joli coup réussi par Luis Campos. A l'époque, cette opération avait même semblé douteuse, mais lorsqu'il a été appelé à remplacer définitivement Gianluigi Donnarumma, et malgré la concurrence de Lucas Chevalier, Matvei Safonov a été à la hauteur. Dans un style parfois peu académique, il a tenu une place importante dans la quête de la deuxième Ligue des champions et il bénéficie de la confiance absolue de Luis Enrique.

Le PSG et Safonov d'accord pour une prolongation

Avec cette prolongation de contrat que Safonov devrait très rapidement signer, l'entraîneur parisien met ainsi un terme aux suppositions sur la possible signature d'urgence d'un gardien de but. Cela marque également la fin des espoirs de Lucas Chevalier de devenir titulaire au Paris Saint-Germain. Le gardien de but français arrivé de Lille au mercato d'été a eu sa chance, mais il n'a pas su la saisir. Et sauf blessure de son concurrent russe, ce qui serait une énorme malchance pour le PSG, Chevalier sait qu'il va devoir se trouver un nouveau club pour avoir du temps de jeu.