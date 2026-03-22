ASSE : Les Verts ont signé le renfort du siècle

Samedi, l'AS Saint-Etienne a signé un sixième succès en 7 matchs contre Annecy. Une réussite qui doit beaucoup au nouvel entraîneur Philippe Montanier. Mais, Julien Le Cardinal a aussi droit à son concert de louanges.

Fin janvier, l' AS Saint-Etienne se dirigeait vers une catastrophe industrielle spectaculaire en fin de saison. Les Verts étaient battus 1-0 par Boulogne à Geoffroy-Guichard. Ils glissaient alors hors du top 5 dans une Ligue 2 dense et serrée en haut de tableau. Depuis, rien ou presque n'arrête l'ASSE. Le club stéphanois a gagné 6 des 7 matchs suivants, ne calant qu'à Grenoble avec un 0-0. Deuxième du championnat derrière Troyes, Saint-Etienne est idéalement placé pour retrouver la Ligue 1 la saison prochaine.

Le Cardinal, le patron de l'ASSE

Tous les regards se tournent évidemment vers Philippe Montanier pour expliquer cette incroyable série. L'entraîneur n'a pas encore connu la défaite avec l'ASSE. Cependant, une recrue hivernale est aussi mise en valeur. Il s'agit de Julien Le Cardinal. Arrivé de Brest, le défenseur central a stabilisé une défense stéphanoise autrefois poreuse. Mais, le joueur de 28 ans est aussi important dans le domaine offensif. Le Progrès l'a souligné samedi soir lors du succès éclatant des Verts sur Annecy 4-0.

« Encore un match de patron pour le nouveau capitaine des Verts. Tout simplement parfait en défense, il a apporté la sérénité dont les Verts ont besoin sur les rares incursions d’Annecy. Mais son rôle ne s’arrête pas là. Dans l’utilisation du ballon, le numéro 10 de formation est une réelle plus-value pour l’ASSE. Plusieurs sorties de balle l’ont encore illustrée et il est directement impliqué sur les buts du 2-0 et du 3-0 puisqu’il est l’avant-dernier passeur », a écrit le quotidien rhônalpin à propos de celui qu'il définit comme le patron de l'ASSE.

Peut-on vraiment être étonné concernant Julien Le Cardinal ? Le natif de Saint-Brieuc a connu l'épopée brestoise avec la troisième place de Ligue 1 acquise en 2024 et la Ligue des champions ensuite. Un CV de qualité qui fait forcément la différence à l'échelon de la Ligue 2.