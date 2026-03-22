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Julien Le Cardinal

ASSE : Les Verts ont signé le renfort du siècle

ASSE22 mars , 15:00
parMehdi Lunay
0
Samedi, l'AS Saint-Etienne a signé un sixième succès en 7 matchs contre Annecy. Une réussite qui doit beaucoup au nouvel entraîneur Philippe Montanier. Mais, Julien Le Cardinal a aussi droit à son concert de louanges.
Fin janvier, l'AS Saint-Etienne se dirigeait vers une catastrophe industrielle spectaculaire en fin de saison. Les Verts étaient battus 1-0 par Boulogne à Geoffroy-Guichard. Ils glissaient alors hors du top 5 dans une Ligue 2 dense et serrée en haut de tableau. Depuis, rien ou presque n'arrête l'ASSE. Le club stéphanois a gagné 6 des 7 matchs suivants, ne calant qu'à Grenoble avec un 0-0. Deuxième du championnat derrière Troyes, Saint-Etienne est idéalement placé pour retrouver la Ligue 1 la saison prochaine.

Le Cardinal, le patron de l'ASSE

Tous les regards se tournent évidemment vers Philippe Montanier pour expliquer cette incroyable série. L'entraîneur n'a pas encore connu la défaite avec l'ASSE. Cependant, une recrue hivernale est aussi mise en valeur. Il s'agit de Julien Le Cardinal. Arrivé de Brest, le défenseur central a stabilisé une défense stéphanoise autrefois poreuse. Mais, le joueur de 28 ans est aussi important dans le domaine offensif. Le Progrès l'a souligné samedi soir lors du succès éclatant des Verts sur Annecy 4-0.
« Encore un match de patron pour le nouveau capitaine des Verts. Tout simplement parfait en défense, il a apporté la sérénité dont les Verts ont besoin sur les rares incursions d’Annecy. Mais son rôle ne s’arrête pas là. Dans l’utilisation du ballon, le numéro 10 de formation est une réelle plus-value pour l’ASSE. Plusieurs sorties de balle l’ont encore illustrée et il est directement impliqué sur les buts du 2-0 et du 3-0 puisqu’il est l’avant-dernier passeur », a écrit le quotidien rhônalpin à propos de celui qu'il définit comme le patron de l'ASSE.

Lire aussi

L2 : L'ASSE envoie Annecy au fond du lacL2 : L'ASSE envoie Annecy au fond du lac
Peut-on vraiment être étonné concernant Julien Le Cardinal ? Le natif de Saint-Brieuc a connu l'épopée brestoise avec la troisième place de Ligue 1 acquise en 2024 et la Ligue des champions ensuite. Un CV de qualité qui fait forcément la différence à l'échelon de la Ligue 2.
J. Le Cardinal

J. Le Cardinal

FranceFrance Âge 28 Défenseur

Ligue 2

2025/2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs5
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
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🤡 C'est Zavatta les supp de Paris?

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Joue pas au bonhomme gamin.🤡

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C'est jaune orangé mais pas rouge. Il le blesse mais c'est pas le but. Il n"y avait pas encore occasion de but. C'est dommage, mais c'est le foot.

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17
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