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L'ASSE roule des mécaniques

ASSE22 mars , 22:00
parNathan Hanini
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L’AS Saint-Etienne a retrouvé le chemin de la victoire ce samedi soir en Ligue 2 face à Annecy. Les hommes de Philippe Montanier se sont imposés 4-0. Un nouveau clean sheet mais surtout un festival offensif salué par tous.
Nouveau carton pour l’AS Saint-Etienne ce samedi soir sur sa pelouse face à Annecy. Une semaine après être resté muet face à Grenoble, le club du Forez a retrouvé le chemin des filets pour une large victoire 4-0. Les hommes de Philippe Montanier enchaînent un nouveau match sans défaite. Le technicien français porte son bilan à six victoires et un nul depuis sa prise de fonction. Un nouveau clean sheet porté par un secteur défensif retrouvé depuis quelques semaines. Recrue hivernale, Julien le Cardinal est apparu satisfait après cette victoire.

Match référence de l’ASSE

L’ancien Brestois a tenu à remercier ses attaquants en zone mixte : « Les attaquants ont tous marqué, donc tant mieux. S’ils peuvent faire ça tous les week-ends, ça nous arrange, » explique-t-il. Par la suite, le défenseur central a également expliqué selon lui, cette victoire fait office de match référence en cette fin de saison importante : « On gagne avec la manière ce soir, on attendait ce match référence, il est arrivé après sept rencontres. On a mis les ingrédients pour faire ce résultat, on a fait une superbe première période. On a mis plus d’engagement face à une équipe qui aime bien les duels. On a répondu présent face à une des meilleures équipes dans ce registre. On a essayé de mettre Annecy en difficulté avec ce changement de système, ça a été le cas et ils ont changé d’animation en deuxième période. On avait travaillé là-dessus et ça a porté ses fruits. Dans la maîtrise, on n’a pas subi, Brice n’a quasiment rien eu à faire, c’est bien », conclut-il. Saint-Étienne compte toujours quatre points de retard sur le leader, Troyes, et trois d’avance sur Le Mans juste derrière.
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comme ta mere

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ps pret de t arriver à toi....

Personne n'est aussi mal arbitré que l'OL, Fonseca en a marre

quelles stats???

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mdrrr. on verra avec le grd Zidane.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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