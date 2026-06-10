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ASSE : Cathro, c'est Mourinho Jr chez les Verts

ASSE10 juin , 11:00
parClaude Dautel
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A la surprise générale, l'ASSE a officialisé lundi la signature d'Ian Cathro comme entraîneur à la place de Philippe Montanier, arrivé en fin de contrat. Au Portugal, où il entraînait le club d'Estoril, personne n'est surpris.
Parmi les nombreuses pistes qui ont circulé pour devenir entraîneur de l'AS Saint-Étienne, jamais le nom de Ian Cathro n'avait été évoqué. Mais Kilmer Sports a réussi à surprendre tout le monde en allant chercher, moyennant un chèque, celui qui avait encore deux ans de contrat comme entraîneur d'Estoril. Inconnu en France, Cathro a pourtant une excellente réputation au Portugal, où même José Mourinho pense le plus grand bien de celui qui va avoir la lourde mission de faire remonter l'ASSE en Ligue 1. Éminent spécialiste du football portugais, Nicolas Vilas-Boas a confié au site spécialisé Peuple Vert que les dirigeants stéphanois n'ont pas fait ce choix au hasard, bien au contraire. Et le journaliste n'a aucun doute que Ian Cathro va rapidement se faire connaître en France, et favorable.

Mourinho apprécie le Cathro ball

Pour notre confrère, Ian Cathro va probablement régaler les supporters de l'AS Saint-Étienne, même si ces derniers exigent surtout qu'il fasse remonter les Verts en Ligue 1. « Mourinho avait parlé de lui en beaucoup de bien. Il disait que quand on voit Estoril jouer, on comprend que c'est l'équipe de Cathro. En termes de possession de balle, de tirs par match ou de tirs cadrés, Estoril était juste derrière Benfica, Porto, Sporting et Braga. Le classement ne reflète même pas la qualité de ce qu'il essaie d'apporter en termes de jeu », explique Nicolas Vilas-Boas. Et ce dernier d'ajouter que le nouvel entraîneur de l'ASSE vouait une admiration sans borne à José Mourinho, estimant que ce dernier avait ouvert la porte aux entraîneurs n'ayant pas eu une carrière de football avant de prendre les commandes d'une équipe.
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