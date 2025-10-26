ASSE : Le PSG de la Ligue 2 moqué, son président a disparu

L’AS Saint-Etienne doute déjà. Le club du Forez a concédé une lourde défaite ce samedi soir du côté de Annecy. Le club de Haute-Savoie a fêté dignement le retour dans son Parc des Sports. De son côté, l’ASSE subit de nombreuses critiques depuis quelques semaines. Les observateurs ne mâchent pas leurs mots envers Eirik Horneland.

No comment a tweeté Patrick Guillou après la nouvelle défaite de l’ AS Saint-Etienne ce samedi soir. L’ancien joueur des Verts partage le même scepticisme concernant le club du Forez que beaucoup d’autres observateurs. L’ASSE a été balayée par le FC Annecy 4-0. Rapidement réduits à 10, les hommes d’Eirik Horneland n’ont une nouvelle fois pas proposé grand-chose. Saint-Etienne enchaîne une deuxième défaite consécutive, la troisième en quatre matchs et laisse ses adversaires filer au classement. Suiveur et spécialiste de l’AS Saint-Etienne, Laurent Hess ironise dans un papier pour le média But sur la comparaison avec le PSG.

Saint-Etienne sous pression

Depuis la fin du mercato estival, l’AS Saint-Etienne est surnommé le PSG de la Ligue 2. Un surnom qui en fait sourire plus d’un. Dans son analyse, Laurent Hess ironise : « Le Big Boss canadien devrait pouvoir mesurer à quel point les supporters ont apprécié les deux derniers matchs de cette équipe que l’on présente souvent comme le PSG de la Ligue 2. Sauf que le PSG, lui, n’a pas seulement de l’argent. Il a aussi une très belle équipe, de très bons joueurs, et un top coach. Il a aussi un président qui a au moins le mérite d’être présent, » écrit-il, tapant ainsi sur Ivan Gazidis, très peu présent ces derniers mois. La semaine prochaine, les Verts reçoivent Pau pour un choc de haut de tableau. Les Palois ont également été balayés par Dunkerque ce vendredi 3-0. De son côté l’AS Saint-Etienne sera sous pression et Eirik Horneland joue déjà sa peau. Le club du Forez a pour rappel un budget deux fois supérieur au deuxième budget de Ligue 2. Des résultats seront donc rapidement attendus par Kilmer.