ASSE : Larsonneur encore poussé vers la sortie

ASSE : Larsonneur encore poussé vers la sortie

ASSE13 sept. , 9:00
parCorentin Facy
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Gautier Larsonneur a déjà concédé six buts en six matchs en Ligue 2 cette saison, malgré le bon début de championnat de l’ASSE. Sa performance à Dunkerque relance les débats sur son niveau.
Contesté mais toujours titulaire, Gautier Larsonneur attaque sa quatrième saison dans le costume de gardien de l’AS Saint-Etienne. Recruté en provenance de Brest en 2023 pour 1,5 million d’euros, le natif de Saint-Renan a soufflé le chaud mais surtout le froid dans le Forez. Très critiqué l’an passé, Gautier Larsonneur a été incriminé comme l’un des responsables de la non-montée en Ligue 1 par de nombreux supporters et observateurs.
Epargné depuis le début de la saison, Larsonneur en prend de nouveau pour son grade après la première défaite de l’ASSE en championnat, ce samedi sur la pelouse de Dunkerque (2-1). Le site Peuple Vert l’accuse notamment sur le deuxième but encaissé par les Verts dans le Nord.
« Gautier Larsonneur peut difficilement être incriminé sur le premier but. Sur le second, son anticipation semble en revanche partir un peu trop tôt et Keita en profite parfaitement » regrette le média spécialisé dans l’actualité de l’AS Saint-Etienne. Sur les réseaux sociaux, les internautes sont eux impitoyables avec l’ancien Brestois et certains réclament déjà son départ ou au moins que Larsonneur fasse un tour sur le banc pour se remettre les esprits en place.
Larsonneur et son totem d'immunité...
« Comment ça se fait qu'aujourd'hui Larsonneur est méconnaissable ? Je ne parle pas spécialement de ce soir, mais depuis 2 saisons c'est compliqué.. », « Larsonneur il a décidé de jouer gardien… mais sans la partie ‘garder’ », « Larsonneur actuellement c’est pas un gardien, c’est un abonnement Uber Eats : les buts arrivent directement chez lui », « Larsonneur 6 matchs 6 buts, ça fait donc 1 but par match… Les mêmes erreurs et on recommence » ou encore « Larsonneur et son totem d'immunité, ça commence vraiment à être fatigant » peut-on lire sur X au milieu de dizaines de messages similaires.
Reste maintenant à voir si Ian Cathro osera déboulonner la statue Gautier Larsonneur dans les prochaines semaines, en lançant l’un des deux jeunes gardiens remplaçants Mamour Ndiaye ou Lucas Lavallée, recrutés cet été en provenance de Sarpsborg et de Châteauroux.

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Un bout de match et il ne vaut plus rien Renvoyez nous le gratos pôvre tanche .

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cela montre surtout que notre génial entraîneur ne sais pas réagir. Par exemple changer de système pour contrer l'équipe adverse et mettre en valeurs ses attaquants.

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Au début à Paris aussi il inquiétait les "experts" alors qu'il était sur un nuage a Lyon, et 6 mois plus tard il faisait taire toutes les critiques et finira par partir par la grande porte. Il lui faut de l'adaptation, 145M ou pas.

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Cela montre aussi les limites de son niveau, ça fait relativiser.

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Parle pas foot avec C:\remi il y capte pas plus au foot qu'à l'informatique 😅 lui expliquer les choses revient a pisser violent dans un violon.

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