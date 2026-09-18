ICONSPORT_374616_0081

All : Triplé pour Olise, le Bayern repasse en tête

Bundesliga18 sept. , 22:23
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Pas de suspense en Bundesliga, et le Bayern repasse en tête après sa victoire 7-0 sur l’Union Berlin. A noter le doublé d’Harry Kane et le triplé de Michael Olise pour les Bavarois.

Bundesliga

18 septembre 2026 à 20:30
FC Bayern MünchenFC Bayern München logo
Musiala18'Kane39'Olise43'Kane54'Saibari Ben El Basra70'Olise73'Olise76'
7
0
Match terminé
FC Union BerlinFC Union Berlin logo
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
83
ENTRE
N. Brown
FC Bayern MünchenFC Bayern München
N. Brown
SORT
A. Davies
FC Bayern MünchenFC Bayern München
A. Davies
Remplacement
82
ENTRE
D. Köhn
FC Union BerlinFC Union Berlin
D. Köhn
SORT
A. Schafer
FC Union BerlinFC Union Berlin
A. Schafer
Carton jaune
78
L. Burcu
FC Union BerlinFC Union Berlin
L. Burcu
Remplacement
77
ENTRE
S. Gnabry
FC Bayern MünchenFC Bayern München
S. Gnabry
SORT
H. Kane
FC Bayern MünchenFC Bayern München
H. Kane
Voir Les Détails Complets Du Match
Articles Recommandés
ICONSPORT_369896_0164 Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 5e journée

ICONSPORT_374607_0120
Ligue 1

L1 : Monaco enfonce Lens et garde la tête

ICONSPORT_373302_0109
PSG

Les supporters du PSG encore interdits au Vélodrome

ICONSPORT_374018_0185
Ligue 1

OL-Rennes, c’est niveau Ligue des Champions

Fil Info

18 sept. , 22:45
L1 : Programme TV et résultats de la 5e journée
18 sept. , 22:44
L1 : Monaco enfonce Lens et garde la tête
18 sept. , 22:20
Les supporters du PSG encore interdits au Vélodrome
18 sept. , 22:00
OL-Rennes, c’est niveau Ligue des Champions
18 sept. , 21:58
L2 : Programme TV et résultats de la 7e journée
18 sept. , 21:30
OM : Avant le PSG, la démission de Genesio est redoutée
18 sept. , 21:00
PSG : Gros échange en vue avec le Barça, Fabian Ruiz impliqué
18 sept. , 20:30
EdF : Zidane change tout, Dembélé sera le grand gagnant
18 sept. , 20:00
Bordeaux va profiter d’un incroyable miracle

Derniers commentaires

OL-Rennes, c’est niveau Ligue des Champions

qui donne le titre aux articles? l'apéro a été chargé ce soir

OL : Fonseca a un problème, Genesio va halluciner

pas sûr que Lyon soit la seule équipe sans blessés et pas sûr que Marseille soit l'équipe avec l'effectif le plus limite... mais bon, mettre lyon et Marseille dans le titre ça fait bien

La France de Zidane, avec Lepaul et Da Cunha

Non par contre ZZ compte toujours sur ta bouche et la fente de ta maman pour vider les joueurs de l'équipe de France.

OL : Fonseca a un problème, Genesio va halluciner

C'est clair mais certain comprenne pas que veux tu....

OL : Fonseca a un problème, Genesio va halluciner

C’est exactement ça, mais la majorité des gamins ici sont au niveau des articles moisis.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading