Brentford tape très fort sur Chelsea

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« Il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que les décisions litigieuses porteraient une atteinte manifestement disproportionnée aux libertés fondamentales invoquées »... En gros on t'interdit d'aller te déplacer supporter ton équipe, ce qui est la raison première d'un supporter assidu, donc sa liberté de déplacement... Et ce n'est pas lui enlever sa liberté fondamentale ? Quelle bande de c....rd le Conseil d'Etat... C'est marrant, sur d'autres sujets, ils n'ont aucun problème à laisser la liberté d'agir à certains...
Yep👍
Gouvernement de merde
C'est une évidence que l'aventure marseillaise de Génésion ne va duré trop longtemps encore. J'avais prévu une démission fin septembre on y est presque et aucun entraineur ne sera capable de remonter une équipe pareille.
Les Ultras parisiens pensaient qu'ils allaient pouvoir débarquer au stede Vélodrome pour y déverser leur fiel. Cela ne sera pas encore pour cette fois ci.
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