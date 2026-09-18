Brentford tape très fort sur Chelsea

Les supporters du PSG encore interdits au Vélodrome

« Il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que les décisions litigieuses porteraient une atteinte manifestement disproportionnée aux libertés fondamentales invoquées »... En gros on t'interdit d'aller te déplacer supporter ton équipe, ce qui est la raison première d'un supporter assidu, donc sa liberté de déplacement... Et ce n'est pas lui enlever sa liberté fondamentale ? Quelle bande de c....rd le Conseil d'Etat... C'est marrant, sur d'autres sujets, ils n'ont aucun problème à laisser la liberté d'agir à certains...