Brentford tape très fort sur Chelsea

Brentford tape très fort sur Chelsea

Premier League18 sept. , 22:55
parGuillaume Conte
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Les derbys londoniens sont difficiles pour Chelsea, qui s’est incliné ce vendredi soir à Brentford sur le score de 3-0. Anthony, Carvalho et l’inévitable Igor Thiago ont permis aux Bees de s’imposer et de passer devant leur adversaire du soir. Brentford est troisième de Premier League à l’heure actuelle, tandis que Chelsea risque de basculer en deuxième partie de tableau.

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« Il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que les décisions litigieuses porteraient une atteinte manifestement disproportionnée aux libertés fondamentales invoquées »... En gros on t'interdit d'aller te déplacer supporter ton équipe, ce qui est la raison première d'un supporter assidu, donc sa liberté de déplacement... Et ce n'est pas lui enlever sa liberté fondamentale ? Quelle bande de c....rd le Conseil d'Etat... C'est marrant, sur d'autres sujets, ils n'ont aucun problème à laisser la liberté d'agir à certains...

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Yep👍

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C'est une évidence que l'aventure marseillaise de Génésion ne va duré trop longtemps encore. J'avais prévu une démission fin septembre on y est presque et aucun entraineur ne sera capable de remonter une équipe pareille.

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Les Ultras parisiens pensaient qu'ils allaient pouvoir débarquer au stede Vélodrome pour y déverser leur fiel. Cela ne sera pas encore pour cette fois ci.

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