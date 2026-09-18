L1 : Monaco enfonce Lens et garde la tête

Précieuse victoire de l'AS Monaco face à Lens, pour conserver la tête de la Ligue 1 en attendant le match de Lille ce week-end.

Entre une équipe de Monaco qui devait reprendre immédiatement la marche avant après son nul contre Strasbourg, et une formation de Lens qui venait de changer d’entraineur au bout de quatre journées, le premier match de cette 5e journée valait son pesant d’or. Monaco, grâce à un but de l’inévitable Brunner sur un gros travail d’Abline, pensait bien avoir fait le plus difficile (1-0, 32e). Mais progressivement, Lens revenait dans le match et Udol égalisait de la tête sur un corner de Thauvin (1-1, 57e).

Mais un coup du sort allait couter ce premier point à Yannick Cahuzac, puisque sur un centre, Gradit revenait pour marquer de la tête contre son camp (2-1, 84e). Suffisant pour faire le bonheur de l’AS Monaco, qui garde la tête de la Ligue 1 grâce à ce succès arraché. Pour Lens, c’est une troisième défaite en quatre matchs qui met les Sang et Or en difficulté en Ligue 1.