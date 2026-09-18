L1 : Monaco enfonce Lens et garde la tête

L1 : Monaco enfonce Lens et garde la tête

Ligue 118 sept. , 22:44
parGuillaume Conte
1
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Précieuse victoire de l'AS Monaco face à Lens, pour conserver la tête de la Ligue 1 en attendant le match de Lille ce week-end.
Entre une équipe de Monaco qui devait reprendre immédiatement la marche avant après son nul contre Strasbourg, et une formation de Lens qui venait de changer d’entraineur au bout de quatre journées, le premier match de cette 5e journée valait son pesant d’or. Monaco, grâce à un but de l’inévitable Brunner sur un gros travail d’Abline, pensait bien avoir fait le plus difficile (1-0, 32e). Mais progressivement, Lens revenait dans le match et Udol égalisait de la tête sur un corner de Thauvin (1-1, 57e).
Mais un coup du sort allait couter ce premier point à Yannick Cahuzac, puisque sur un centre, Gradit revenait pour marquer de la tête contre son camp (2-1, 84e). Suffisant pour faire le bonheur de l’AS Monaco, qui garde la tête de la Ligue 1 grâce à ce succès arraché. Pour Lens, c’est une troisième défaite en quatre matchs qui met les Sang et Or en difficulté en Ligue 1.

Ligue 1

18 septembre 2026 à 20:45
MonacoMonaco logo
Brunner32'Gradit84'(og)
2
1
Match terminé
LensLens logo
Udol57'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
M. Karim
MonacoMonaco
M. Karim
SORT
P. Brunner
MonacoMonaco
P. Brunner
But contre son camp
84
J. Gradit
MonacoMonaco
J. Gradit
Remplacement
76
ENTRE
P. Cabral
MonacoMonaco
P. Cabral
SORT
D. Zakaria Lako Lado
MonacoMonaco
D. Zakaria Lako Lado
Remplacement
76
ENTRE
F. Balogun
MonacoMonaco
F. Balogun
SORT
M. Abline
MonacoMonaco
M. Abline
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« Il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que les décisions litigieuses porteraient une atteinte manifestement disproportionnée aux libertés fondamentales invoquées »... En gros on t'interdit d'aller te déplacer supporter ton équipe, ce qui est la raison première d'un supporter assidu, donc sa liberté de déplacement... Et ce n'est pas lui enlever sa liberté fondamentale ? Quelle bande de c....rd le Conseil d'Etat... C'est marrant, sur d'autres sujets, ils n'ont aucun problème à laisser la liberté d'agir à certains...

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Yep👍

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104310853
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84220624
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84220624
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74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
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54121440
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