L’ASSE a peur de ne pas monter à cause de Larsonneur

L’ASSE a peur de ne pas monter à cause de Larsonneur

ASSE16 sept. , 21:30
parCorentin Facy
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Leader de la Ligue 2, l’ASSE a déjà concédé six buts en six matchs depuis le début de la saison et un homme cristallise toutes les critiques : le très controversé Gautier Larsonneur.
Gardien de l’AS Saint-Etienne depuis 2023 et son arrivée en provenance du Stade Brestois, Gautier Larsonneur a d’abord connu des débuts convaincants dans le Forez. Depuis un an, la musique a évolué et malheureusement pas dans le bon sens pour le gardien de 29 ans. Très critiqué la saison passée, au moment où l’ASSE a laissé filer de peu la montée en Ligue 1, l’ancien Brestois n’a plus le droit à l’erreur. Il n’a toutefois pas été très clair sur le deuxième but inscrit par Dunkerque la semaine passée, lors de la défaite 2-1 de l’ASSE dans le Nord.
Un match raté de la part de Larsonneur qui relance les débats et les interrogations à son sujet. A tel point que le site Peuple Vert exprime quelques doutes quant à la capacité de Saint-Etienne d’arracher sa montée en Ligue 1 avec ce gardien. « Le collectif qui évolue devant lui n'est pas non plus irréprochable. Mais cette responsabilité partagée ne doit pas servir d'excuse permanente. Car dans une course à la montée directe, l'ASSE n'aura tout simplement pas le droit de laisser passer sa chance cette saison » affirme le média spécialisé, avant de conclure.

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« Chaque point perdu sur un relâchement défensif évitable pourrait peser lourd en fin d'exercice, et la marge d'erreur, pour le gardien comme pour l'ensemble du groupe, devra impérativement se réduire » peut-on lire. Un coup de pression à toute l’équipe mais plus particulièrement à l’égard de Gautier Larsonneur, clairement visé par nos confrères. Au moment où de plus en plus de supporters réclament un changement dans les buts de l’ASSE, la prestation de l’ancien Brestois face à Metz ce samedi sera observée de très près.
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EL : L’OL se fait peur mais l'emporte à Anderlecht

Oui, il est déjà excellent et mérite d'être titulaire. Boudache et Openda ont fait un super match, mais ils doivent trouver le chemin des buts car leur rendement n'est pas terrible pour l'instant. Nartey a fait aussi une très bonne première mi temps.

EL : L’OL se fait peur mais l'emporte à Anderlecht

Il vient tout juste d'être papa. Pas facile d'être lucide à 100% quand on dort peu et mal.

EL : L’OL se fait peur mais l'emporte à Anderlecht

Bravo l'OL, très bonne opération.

McCourt ciblé, le Vélodrome boycotte OM-PSG

🤣🤣🤣

OL : Le phénomène Boudache fait l'unanimité

OK, les ailes c'est régler, on peut parler de l'entrejeu et de tolisso maintenant ? On peut essayer un milieu merah nartey et morton or voir ? Avec bistrup qui rentrerais en 2nde pr harceler les joeurs fatigués et les pousser à la faute ?

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