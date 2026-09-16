L’ASSE a peur de ne pas monter à cause de Larsonneur

Oui, il est déjà excellent et mérite d'être titulaire. Boudache et Openda ont fait un super match, mais ils doivent trouver le chemin des buts car leur rendement n'est pas terrible pour l'instant. Nartey a fait aussi une très bonne première mi temps.
Il vient tout juste d'être papa. Pas facile d'être lucide à 100% quand on dort peu et mal.
Bravo l'OL, très bonne opération.
🤣🤣🤣
OK, les ailes c'est régler, on peut parler de l'entrejeu et de tolisso maintenant ? On peut essayer un milieu merah nartey et morton or voir ? Avec bistrup qui rentrerais en 2nde pr harceler les joeurs fatigués et les pousser à la faute ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|8
|7
|1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
Loading
Plus que trois jours avant un déplacement à Metz ! 👊