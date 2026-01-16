ASSE : La recrue phare est déjà là

L’AS Saint-Étienne ne manque pas d’ambition pour cette seconde partie de saison. Les Verts restent d'ailleurs à l’affût sur le marché des transferts afin de se renforcer, même si le retour de Chico Lamba est particulièrement attendu.

’ASSE souhaite démarrer une bonne dynamique en Ligue 2 pour mettre toutes les chances de son côté de retrouver l’élite en fin de saison. Les supporters et observateurs des Verts se montrent très exigeants et attendent que le club du Forez passe à l’action sur le marché des transferts afin de réaliser quelques coups. Toutefois, malgré des moyens conséquents, les Verts peinent à tirer leur épingle du jeu.

Eirik Horneland ne se montre cependant pas plus inquiet que cela. Conscient que son équipe a besoin de garanties défensives, il se réjouit du retour imminent de Chico Lamba, qui va bientôt retrouver les terrains après une blessure aux adducteurs.

Horneland pas inquiet du mercato

« Notre meilleur mercato, ce sera d’enregistrer le retour des joueurs qui n’étaient pas disponibles. (...) Lamba ? Tout va bien pour lui, il a retrouvé ses pleines capacités, on le voit affûté à l’entraînement. Ces dernières heures en conférence de presse, l'entraineur de l'AS Saint-Etienne a notamment indiqué concernant le footballeur portugais de 22 ans :

(...) On est très contents de le retrouver. C’est un joueur sur lequel on a beaucoup investi cet été et ça a été dur de se passer de lui pendant trois mois. Maintenant, je touche du bois pour qu’il fasse le reste de la saison avec nous. C’est un vrai défenseur qui aime défendre et protéger le but. Il a aussi de l’expérience du haut niveau avec l’Euro espoirs et en club. Autour de lui, ses coéquipiers prennent confiance, il a aussi cette autorité naturelle ».

Ce samedi soir, l’AS Saint-Étienne reçoit Clermont en Ligue 2. Un adversaire largement à la portée des Verts, qui ne doivent plus laisser échapper de points à domicile. Chico Lamba devrait disposer de quelques minutes de jeu afin de retrouver du rythme et rassurer davantage son entraîneur, alors que la défense stéphanoise figure parmi les faiblesses du club cette saison.