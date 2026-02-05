ICONSPORT_294057_0070

Coupe de France : Où et quand suivre le tirage au sort des quarts de finale ?

Coupe de France05 févr. , 9:30
parGuillaume Conte
Les huitièmes de finale vont rendre leur verdict ce jeudi soir, mais les 7 autres qualifiés vont très rapidement connaitre leur futur adversaire en quarts de finale de la Coupe de France.
7 des 8 qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France sont désormais connus. Il reste à savoir qui sera le vainqueur du match entre Strasbourg et Monaco, qui aura lieu ce jeudi soir en Alsace, et sera retransmis par BeIN Sports 1.
Avec l’absence du PSG, de nombreux clubs se sont pris d’ambition pour cette compétition, comme l’OL et l’OM en premier plan. Mais Nice, Lens, Toulouse, Strasbourg ou Monaco, voire Lorient et Reims peuvent se prendre au jeu après un parcours pour le moment parfait.
Le verdict va tomber ce jeudi soir, et ce sera en direct sur France 3. Le tirage au sort des quarts de finale sera effectué à 19h50 sur la chaine du service public. Ce sera dans l’émission Stade 2, la quotidienne. Les rencontres auront lieu les 3 et 4 mars 2026.
Pour le moment, le lieu de la finale n'a pas encore été décidé, des problèmes d'acheminements au Stade de France pour la date prévue ayant été annoncé. Cela pourrait dépendre des clubs qualifiés pour la finale, ou du décalage d'un jour de la date de la rencontre.
Loading