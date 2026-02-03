dilemme a l asse ekwah les rend verts de rage gazidis 3 396475

ASSE : Il apporte une très mauvaise nouvelle pour les Verts

ASSE03 févr. , 19:00
parQuentin Mallet
0
En perdant à deux reprises lors des deux dernières journées de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne voit la montée directe devenir un objectif de plus en plus compliqué à atteindre. David Guion, ancien entraineur de l'ESTAC et de Bordeaux, met d'ailleurs les Verts en garde pour la suite de la saison.
Faire l'ascenseur directement après une relégation n'est clairement pas une chose aisée. Et malgré 25 millions d'euros dépensés l'été dernier dans le recrutement, soit trois fois plus que les 17 autres clubs de Ligue 2 réunis, l'ASSE le remarque à ses dépens. En faisant le choix de la continuité avec le maintien d'Eirik Horneland à son poste après la descente, Kilmer Sports n'a pu que constater un échec cuisant.
Après 21 journées de championnat, Sainté ne pointe qu'à la 5e place, avec 4 points de retard sur le deuxième et seulement 3 d'avance sur le dixième. La faute à un douloureux total de sept défaites, dont deux lors des deux dernières journées. Pour David Guion, il parait désormais presque improbable de voir Saint-Etienne monter directement en Ligue 1, malgré le récent changement d'entraineur et la nomination de Philippe Montanier.

Les play-offs au mieux pour l'ASSE

« Le changement de coach devra apporter un nouvel élan en termes de personnalité et de caractère. Mais le coach ne va pas jouer. C'est une prise de conscience que les joueurs doivent être capables d'avoir (...) Pour l'avoir vécu à Bordeaux et avec Reims, quand on est en haut, il faut des leaders. C'est indispensable. Il faut des relais au coach et il faut que les garçons se révèlent à ce niveau-là. L'ASSE n'a plus de temps à perdre parce que c'est un championnat à 18. On sait bien que dès qu'on perd plus de 8 rencontres, c'est difficile d'aller chercher la deuxième place », a déclaré l'ancien Directeur du centre de formation de l'ASSE dans un entretien accordé à Peuple-Vert.
Une sortie qui ne va clairement pas rassurer les supporters des Verts. Pour rappel, la saison dernière, les deux équipes qui sont montées directement en Ligue 1 ont perdu 7 matchs sur l'ensemble de la saison. Soit autant que le total stéphanois avec treize matchs de moins…
Saint-Étienne

Saint-Étienne

Ligue 2 #4
D
D
V
N
D
Ligue 2
Ligue 2
Matchs21
V
Victoire10
M
Match nul4
D
Défaite7
Buts Marqués36
Buts Encaissés27

Matchs Récents

Tout afficher
31 janvier 2026 à 20:00
Ligue 2
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
0
1
Match terminé
BoulogneBoulogne
24 janvier 2026 à 20:00
Ligue 2
ReimsReims
1
0
Match terminé
Saint-ÉtienneSaint-Étienne

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
Z. Davitashvili
22.

Z. Davitashvili

GeorgiaGéorgie Âge 24 Attaquant
Matchs17
Buts8
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
I. Cardona
7.

I. Cardona

FranceFrance Âge 28 Attaquant
Matchs20
Buts5
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
