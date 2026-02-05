OM : L’avenir de Nwaneri chamboulé

Après une entrée remarquée avec l'OM, Ethan Nwaneri va être attendu au tournant alors qu'il n'a que 18 ans. Pour son avenir aussi, la pression monte.

Grand espoir d’Arsenal, Ethan Nwaneri connait à 18 ans le premier prêt de sa carrière. Le milieu de terrain ne perd pas de temps puisqu’il avait marqué l’histoire en faisant ses débuts avec les Gunners à seulement 15 ans. Depuis, il a vu son temps de jeu augmenter mais avec les grandes ambitions de son club et son jeune âge, il a accepté de rejoindre l’OM pour six mois, afin d’emmagasiner de l’expérience et du temps de jeu.

Eric Chelle commence le forcing

Un prêt sec, qui ne laisse pas la place à un transfert définitif ou un nouveau prêt, malgré les débuts prometteurs du natif de Londres. En revanche, là où il y a de l’espoir, c’est du côté d’Eric Chelle. L’ancien défenseur de Lens et de Valenciennes est désormais le sélectionneur du Nigéria. Il était présent au Vélodrome cette semaine pour le match face à Rennes. Il savait très bien que la signature tardive de Tochukwu Nnadi ne lui permettait pas d’être disponible pour cette rencontre. Il en a donc profité pour jeter un oeil sur la performance d’Ethan Nwaneri, joueur anglais d’origine nigériane.

Les deux hommes se sont rencontrés pour discuter, et la presse nigériane a fait une révélation surprenante. Si le joueur d’Arsenal a fait ses classes dans les sélections anglaises depuis les U16, son entourage s’estime ouvert à l’idée de jouer pour les Super Eagles à l’avenir. Néanmoins, sa priorité va à sa réussite en club, et son intention première est de représenter les Three Lions. Mais l’idée de jouer pour le Nigéria n’est donc pas exclue de manière définitive.

Une situation qui démontre que le potentiel du joueur de l’OM intéresse déjà beaucoup de monde, et Eric Chelle souhaitait visiblement placer ses pions auprès de Nwaneri et de son entourage, qui apprécierait de le voir jouer pour le Nigéria. Pour le moment, le milieu de terrain se concentre surtout sur sa réussite sportive, lui qui à 18 ans souhaite montrer qu’il peut devenir un titulaire dans un bon club européen avant de revenir à Arsenal l’été prochain.