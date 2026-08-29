Kevin Pedro en Ligue 1, l'ASSE refuse une offre minable

L'ASSE a encore pas mal de travail avant la fin du mercato estival. Le club du Forez a surtout besoin de vendre. Kevin Pedro est notamment concerné.

L' AS Saint-Étienne a démarré en trombe cette nouvelle saison de Ligue 2 . Tout le monde est concentré sur l'objectif de retrouver l'élite, même si le chemin sera encore long. Cette fin de mercato estival aura donc son importance pour la suite des opérations. La direction des Verts cherche surtout à vendre des joueurs, et ils sont assez nombreux à être candidats au départ. C'est notamment le cas de Kevin Pedro. Le défenseur ne manque pas de prétendants, même si la bonne offre tarde encore à arriver à Saint-Étienne.

L'ASSE dit non pour Kevin Pedro et attend mieux

Selon les informations de Peuple Vert, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard ont d'ailleurs récemment refusé une offre émanant d'un club de Ligue 1 ou de Premier League, jugée trop basse. Une proposition qui ne devrait pas forcément être rehaussée, ce qui pourrait mettre fin à cette piste. Mais le média ajoute qu'une offre d'un autre club pourrait prochainement arriver afin de boucler le deal. Encore sous contrat avec l'AS Saint-Étienne jusqu'en juin 2030, le natif de Carcassonne est estimé à près de 7 millions d'euros. Un montant important sur lequel les Verts ne veulent pas s'asseoir.

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Cette fin de mercato estival s'annonce donc mouvementée chez les Verts. Parmi les dossiers chauds figure notamment celui de Lucas Stassin. L'international belge veut toujours partir, mais peine pour le moment à trouver preneur. En attendant d'en savoir plus sur ces différents dossiers, l'ASSE a un match de Ligue 2 à préparer. Ce sera ce lundi soir sur la pelouse de Dijon. Attention au piège pour les hommes de Ian Cathro, qui ne devront pas se relâcher pour continuer sur leur belle dynamique.