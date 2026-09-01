ASSE : Liverpool achète N'Guessan et l'envoie en Ligue 1

Faute d'avoir réussi à le prolonger au-delà de cette saison 2026-2027, l'AS Saint-Etienne s'est résolue à l'idée de devoir vendre Djylian N’Guessan dès cet été. La pépite stéphanoise s'envole pour Liverpool, avant de revenir en Ligue 1.

C'était l'un des derniers dossiers chauds de l' ASSE . Alors que Lucas Stassin est en passe de signer au FC Séville dans les toutes dernières heures du mercato estival dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, Djylian N’Guessan va lui aussi quitter les rangs stéphanois. Le jeune attaquant de 18 ans, formé dans le Forez, ne disposait plus que d'une seule année dans son contrat, ce qui obligeait de fait la direction des Verts à le vendre cet été au risque de le voir partir gratuitement l'an prochain.

Après avoir annoncé son départ vers Liverpool hier lundi 31 août, Foot Mercato va plus loin en ajoutant que les Reds vont le reprêter dans la foulée... en Ligue 1. Le club de la Mersey a l'intention de l'envoyer s'aguerrir à Brest, alors que Romain Del Castillo a laissé une place vacante dans le secteur offensif en signant à Osasuna.