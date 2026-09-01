Officiel : Malick Fofana quitte l’OL pour Sunderland

Officiel : Malick Fofana quitte l’OL pour Sunderland

OL02 sept. , 1:22
parGuillaume Conte
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« Cela a toujours été Sunderland ». C’est par ces quelques mots très ironiques puisque Crystal Palace et Sunderland se sont livrés une farouche bataille pour le faire signer, que les Black Cats ont annoncé le transfert de Malick Fofana. L’ailier belge s’engage pour cinq ans avec la formation de Premier League, dans le cadre d’un transfert de 30 millions d’euros, et 5 ME de bonus éventuels.
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