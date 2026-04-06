ASSE : Il ne parlait pas français, son départ a tout changé

L'AS Saint-Étienne est plus que jamais lancée dans sa mission de montée en Ligue 1. La récente arrivée de Philippe Montanier chez les Verts a tout changé.

L' ASSE n’est plus qu’à quelques matchs de valider son retour en Ligue 1. Ce serait un soulagement pour tout le club et sa nouvelle direction. En début de saison, les choses étaient bien plus compliquées pour les Verts sous les ordres d’Eirik Horneland. Pour beaucoup, le départ du technicien norvégien a marqué un tournant, alors que sa méthode ne fonctionnait plus vraiment. Et ce n’est pas Loïc Perrin, directeur sportif de l’AS Saint-Étienne, qui dira le contraire.

Perrin fait un aveu puissant

Lors d’un entretien accordé à Jérôme Gallo, Perrin a en effet avoué que le choix de se séparer d’Horneland pour le remplacer par Montanier avait constitué le tournant de la saison : « Le tournant de la saison, ça a été le récent changement d’entraineur. Je considère qu’Eirik Horneland a fait du bon travail, il y avait une idée de jeu qui moi me plaisait, qui correspondait à Saint-Étienne je trouve. Malheureusement, il n’a pas réussi à la transmettre aux joueurs et les joueurs n’ont peut-être aussi pas été assez réceptifs. Ça fait partie de la vie d’un club de foot.

Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, on est revenu à des choses beaucoup plus peut-être basiques, comme il l’a dit, il n’a rien réinventé et le gros changements aussi ce sont les joueurs, certains joueurs qui ont aussi changé d’état d’esprit ».

Selon lui, le fait que le nouvel entraineur de l'ASSE soit Français a aussi changé beaucoup de choses pour les joueurs : « La langue ? Oui je suis persuadé que que la langue a joué aussi. Tout le monde n’est pas anglophone. Dans le staff, précédent il y avait des relais pour les traductions mais ça reste moins naturelle. Des fois même en français quand on parle de choses footballistiques, on ne comprend pas les mêmes choses alors quand c’est dans une langue étrangère, c’est encore autre chose ».

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Deuxième de Ligue 2 au soir de la 29e journée, l'AS Saint-Étienne a encore du pain sur la planche avant de crier victoire. Mais les motifs de satisfaction sont nombreux, et Montanier semble être l’homme idéal pour mener à bien les objectifs stéphanois.