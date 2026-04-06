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Eirik Horneland

ASSE : Il ne parlait pas français, son départ a tout changé

ASSE06 avr. , 21:00
parHadrien Rivayrand
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L'AS Saint-Étienne est plus que jamais lancée dans sa mission de montée en Ligue 1. La récente arrivée de Philippe Montanier chez les Verts a tout changé.
L'ASSE n’est plus qu’à quelques matchs de valider son retour en Ligue 1. Ce serait un soulagement pour tout le club et sa nouvelle direction. En début de saison, les choses étaient bien plus compliquées pour les Verts sous les ordres d’Eirik Horneland. Pour beaucoup, le départ du technicien norvégien a marqué un tournant, alors que sa méthode ne fonctionnait plus vraiment. Et ce n’est pas Loïc Perrin, directeur sportif de l’AS Saint-Étienne, qui dira le contraire.

Perrin fait un aveu puissant

Lors d’un entretien accordé à Jérôme Gallo, Perrin a en effet avoué que le choix de se séparer d’Horneland pour le remplacer par Montanier avait constitué le tournant de la saison : « Le tournant de la saison, ça a été le récent changement d’entraineur. Je considère qu’Eirik Horneland a fait du bon travail, il y avait une idée de jeu qui moi me plaisait, qui correspondait à Saint-Étienne je trouve. Malheureusement, il n’a pas réussi à la transmettre aux joueurs et les joueurs n’ont peut-être aussi pas été assez réceptifs. Ça fait partie de la vie d’un club de foot.
Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, on est revenu à des choses beaucoup plus peut-être basiques, comme il l’a dit, il n’a rien réinventé et le gros changements aussi ce sont les joueurs, certains joueurs qui ont aussi changé d’état d’esprit ».
Selon lui, le fait que le nouvel entraineur de l'ASSE soit Français a aussi changé beaucoup de choses pour les joueurs : « La langue ? Oui je suis persuadé que que la langue a joué aussi. Tout le monde n’est pas anglophone. Dans le staff, précédent il y avait des relais pour les traductions mais ça reste moins naturelle. Des fois même en français quand on parle de choses footballistiques, on ne comprend pas les mêmes choses alors quand c’est dans une langue étrangère, c’est encore autre chose ».

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c'est ce que je disais hier .. le mec rentre de blessure fait 2 matchs puis 200min en selection et ..... est titulaire .. y avait rien de mieux pour le detruire l'art et la maniere de fonseca de tuer son effectif

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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