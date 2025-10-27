ICONSPORT_274378_0112
Lucas Stassin

ASSE : Il dénonce ces joueurs qui ont le melon

ASSE27 oct. , 13:20
parClaude Dautel
Le coup de massue pris samedi soir par l'AS Saint-Etienne à Annecy fait des dégâts chez les Verts. Pour Patrick Guillou, certains joueurs doivent baisser d'un ton.
L'heure est grave du côté de Saint-Etienne, car les Verts ne sont tout simplement plus sur le podium de la Ligue 2 avant le déplacement de samedi au Red Star. Alors que l'ASSE pensait rouler sur le championnat, et que Huss Fahmy, le bras droit d'Ivan Gazidis, évoquait déjà ses rêves d'Europe, deux défaites contre Le Mans et Annecy ont ramené tout le monde à la réalité de la Ligue 2, à savoir qu'il faut être d'une régularité d'horloge pour espérer monter en Ligue 1. Alors, 48 heures après la correction prise en Haute-Savoie, l'heure n'est pas à la raclette, mais à la raclée pour les joueurs de l'AS Saint-Etienne. Dans sa fameuse chronique pour Le Progrès, Patrick Guillou, ancien joueur de l'ASSE et consultant sur Beinsports pour la Bundesliga, estime que certaines stars, ou autoproclamées stars, doivent rapidement remettre les pieds sur terre.

L'ASSE se voit trop beau, surtout les attaquants

S'il ne cite pas directement le nom des joueurs concernés, Patrick Guillou est tout de même suffisamment précis pour qu'on soit certain de qui il parle dans son édito. « L’investissement personnel frôle le seuil de pauvreté. Devant, l’ego reste coté en bourse. Attention ! Ça commence à se voir. Parfois, même le meilleur banquier, à force de faire les poches, réussit à manquer de crédit. La fade unité de comportement surprend désagréablement. Les attitudes sont extrêmement déplaisantes. Le coach dans ce stand de tir subit alors les balles perdues. Au centre névralgique de L’Etrat, le bloc-moteur est en panne d’étincelles. Ça pétarade. Derrière leur castelet, installés depuis des mois, les marionnettistes du futur Vert observent. Murés dans leurs certitudes, ils trouveront bientôt la paire de ciseaux pour couper les fils qui dépassent », lance avec sa verve habituelle l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne dont les chroniques ne manquent pas de sel.
Loading