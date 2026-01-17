ICONSPORT_275392_0029
ASSE : Horneland viré, il sait qu'il est menacé

Ce samedi soir, l’AS Saint-Étienne reçoit Clermont en Ligue 2. La pression est déjà grande sur les épaules de l’entraîneur stéphanois, Eirik Horneland.
L’ASSE a plus que jamais l’envie de monter en Ligue 1 dans les prochaines semaines. Pour cela, les Verts devront se montrer à la hauteur, à la fois sur et en dehors du terrain. La direction est actuellement au travail afin de trouver quelques perles rares sur le marché des transferts. Eirik Horneland a confiance en son groupe, mais sait que des retouches sont sans doute à effectuer afin d’aspirer à mieux en Ligue 2. L’entraîneur veut en tout cas avancer avec confiance, malgré un contexte parfois pas évident à gérer à l’AS Saint-Étienne.

Horneland ne panique pas 

En conférence de presse, le Norvégien a d'ailleurs eu le temps de revenir sur sa situation dans le Forez : « Menacé ? Urgence de résultat ? Bien sûr, on sait qu'on a cet objectif commun avec les joueurs de remonter en première division et que c'est notre objectif à tous. Il y a une pression et on sait qu'il faut atteindre cette première ou cette deuxième place qui pourra nous faire monter.
Il y a beaucoup de pression pour développer l'équipe et obtenir des résultats. Tout ça est lié au rôle du coach, donc évidemment que je me sens sous pression à ce niveau-là. Mais ce n'est pas une pression qui me tue ou me fait mal, c'est une pression qui va avec le métier »

Horneland se dit prêt à faire face aux défis qui attendent ses joueurs. Le premier sera face à Clermont, ce samedi soir, à domicile. L’ASSE a besoin de lancer une bonne série afin de continuer à jouer les trouble-fêtes cette saison en Ligue 2. Et peut-être y aura-t-il quelques surprises d’ici la fin du mercato. Des départs et des arrivées sont encore attendus chez les Verts.
0
