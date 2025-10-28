ICONSPORT_275215_0007

ASSE : Horneland joue sa peau ce mardi et il le sait

ASSE28 oct. , 9:00
parCorentin Facy
1
Avec trois défaites lors des quatre derniers matchs, l’entraîneur de l’ASSE Eirik Horneland est sous haute pression ce mardi à l’occasion de la réception de Pau.
Leader de la Ligue 2 il y a encore un mois, l’AS Saint-Etienne est en chute libre. Les Verts ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs de championnat, une terrible série qui a pris une ampleur gigantesque au vu du résultat à Annecy samedi. La défaite 4-0 a sonné comme une véritable gifle pour les joueurs stéphanois et une réaction est impérativement attendue ce mardi face au Pau FC à Geoffroy-Guichard. Eirik Horneland est sous pression, car une nouvelle défaite de son équipe pourrait le condamner.
L’entraîneur norvégien a bien conscience de l’enjeu d’une telle rencontre comme il l’a confirmé en conférence de presse avant la rencontre de la 11e journée de Ligue 2. « Une pression du résultat ? Je ressens la pression tous les jours » a-t-il d’abord confirmé, avant de poursuivre. « C'est une partie de mon travail. Mais je suis quelqu'un de calme dans la pression. Ça ne m'affecte pas. Je ressens la pression, j'ai besoin de la pression. J'ai besoin de la sentir de l'extérieur pour aussi me pousser à être meilleur » estime l’entraîneur de l’ASSE, puis ce dernier de conclure.

Lire aussi

Horneland viré mardi soir, l’ASSE au bord de l'implosionHorneland viré mardi soir, l’ASSE au bord de l'implosion
ASSE : Il dénonce ces joueurs qui ont le melonASSE : Il dénonce ces joueurs qui ont le melon
« La pression sur ce match n'est pas due à la présence de Larry Tanenbaum, elle est surtout due à nos dernières performances, à nos dernières prestations qui ont été loin du compte. La pression est vraiment sur le résultat, peu importe qui est au stade. C'est une très bonne chose que Larry soit présent cette semaine. C'est son club, c'est important » a jugé Eirik Horneland, qui sait qu’il n’aura pas le droit à l’erreur sous les yeux du propriétaire stéphanois Larry Tanenbaum. Une pression colossale pour le coach norvégien, bien au courant que sa situation est devenue très précaire au fil des défaites et qu’un succès contre le Pau FC est quasiment obligatoire pour sauver sa peau.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_271025_0564
PSG

PSG : Joao Neves et Fabian Ruiz de retour

ICONSPORT_251992_0367
OL

Sidney Govou a une peur colossale pour l’OL

ICONSPORT_272416_0203
OM

OM : De Zerbi panique, Dugarry l'assassine

ICONSPORT_274852_0167
PSG

Hakimi, le PSG paie cher cette grosse erreur

Fil Info

11:19
PSG : Joao Neves et Fabian Ruiz de retour
11:00
Sidney Govou a une peur colossale pour l’OL
10:30
OM : De Zerbi panique, Dugarry l'assassine
10:00
Hakimi, le PSG paie cher cette grosse erreur
9:30
TV : Le Canal Football Club en danger de mort
8:40
OM : Greenwood reçoit une offre effarante
8:20
OL : Malick Fofana blessé, Lyon va recruter en urgence
8:00
Transfert à 40 millions d'euros, le PSG lance l'assaut

Derniers commentaires

« Vous êtes des vieux cons » : Pavard fait dérailler RMC

C est quand même incroyable qu' ils ne connaissent toujours pas l histoire de leur club

L1 : Rennes mené 2-0 par Nice, le stade se vide

L'an passé en début de saison j'étais tres sceptique sur Beye . Je pense qu'il n'a pas les épaules pour le stade rennais

OL : Malick Fofana blessé, Lyon va recruter en urgence

bah venant d'un rosbeef de 2ème division... Il se croyait beau comme le soleil alors qu'il était con comme la lune... Ce Liam mérite des baffes...

OL : Malick Fofana blessé, Lyon va recruter en urgence

Quand on pense que l'entraineur de Strasbourg, Liam Rosenior, est allé dire à l'antenne, juste après le match, que son joueur ne méritait pas le carton rouge après son tacle assassin.

OL : Malick Fofana blessé, Lyon va recruter en urgence

L'OL a les moyens de recruter un bon joueur avec la vista actuelle de sa cellule de recrutement. L'OL devrait se tourner vers un joueur polyvalent aussi vif que Malick Fofana.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading