ASSE : Horneland joue sa peau ce mardi et il le sait

Avec trois défaites lors des quatre derniers matchs, l’entraîneur de l’ASSE Eirik Horneland est sous haute pression ce mardi à l’occasion de la réception de Pau.

Leader de la Ligue 2 il y a encore un mois, l’AS Saint-Etienne est en chute libre. Les Verts ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs de championnat, une terrible série qui a pris une ampleur gigantesque au vu du résultat à Annecy samedi. La défaite 4-0 a sonné comme une véritable gifle pour les joueurs stéphanois et une réaction est impérativement attendue ce mardi face au Pau FC à Geoffroy-Guichard. Eirik Horneland est sous pression, car une nouvelle défaite de son équipe pourrait le condamner.

L’entraîneur norvégien a bien conscience de l’enjeu d’une telle rencontre comme il l’a confirmé en conférence de presse avant la rencontre de la 11e journée de Ligue 2. « Une pression du résultat ? Je ressens la pression tous les jours » a-t-il d’abord confirmé, avant de poursuivre. « C'est une partie de mon travail. Mais je suis quelqu'un de calme dans la pression. Ça ne m'affecte pas. Je ressens la pression, j'ai besoin de la pression. J'ai besoin de la sentir de l'extérieur pour aussi me pousser à être meilleur » estime l’entraîneur de l’ASSE, puis ce dernier de conclure.

« La pression sur ce match n'est pas due à la présence de Larry Tanenbaum, elle est surtout due à nos dernières performances, à nos dernières prestations qui ont été loin du compte. La pression est vraiment sur le résultat, peu importe qui est au stade. C'est une très bonne chose que Larry soit présent cette semaine. C'est son club, c'est important » a jugé Eirik Horneland, qui sait qu’il n’aura pas le droit à l’erreur sous les yeux du propriétaire stéphanois Larry Tanenbaum. Une pression colossale pour le coach norvégien, bien au courant que sa situation est devenue très précaire au fil des défaites et qu’un succès contre le Pau FC est quasiment obligatoire pour sauver sa peau.