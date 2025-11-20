ICONSPORT_268462_0076 (1)

ASSE : Horneland commande trois recrues au Père Noël

ASSE20 nov. , 11:40
parCorentin Facy
0
Troisième de Ligue 2 après 14 journées, l’ASSE envisage de recruter au mois de janvier afin de se renforcer pour ne pas manquer son objectif de remonter en Ligue 1. Les Verts espèrent trois recrues cet hiver.
Auteur d'un excellent début de saison, l’AS Saint-Etienne est beaucoup plus en difficulté depuis le mois d’octobre. Les Verts ont notamment perdu trois de leurs cinq derniers matchs en Ligue 2, des résultats en dents de scie qui ont eu des conséquences directes au classement. L’équipe d’Eirik Horneland a reculé à la 3e place et s’est faite doubler par Troyes et le Red Star. L’objectif d’une montée en Ligue 1 à l’issue de la saison n’est pas encore en danger mais pour assurer le coup, Eirik Horneland aimerait quelques renforts lors du prochain mercato hivernal.

Lire aussi

ASSE : Le mercato va être violent pour ces deux joueursASSE : Le mercato va être violent pour ces deux joueurs
Le site Peuple Vert explique que du côté de l’ASSE, trois recrues sont envisagées au mois de janvier. Le milieu de terrain pourrait être le chantier n°1 des Verts puisque le technicien norvégien réclame en urgence une sentinelle dans la mesure où Pierre Ekwah n’a toujours pas disputé le moindre match depuis le début de la saison. Eirik Horneland juge ce besoin de renfort au poste de numéro six comme très urgent. L’entraîneur de Saint-Etienne est par ailleurs favorable à la signature d’Enzo Bardeli milieu de terrain de Dunkerque dont le contrat avec le club nordiste expire en juin prochain.
Dans un monde idéal, l’ASSE recruterait donc deux joueurs pour renforcer son milieu de terrain. Mais ce n’est pas tout puisque selon le média spécialisé sur l’actualité du club forézien, un défenseur central pourrait aussi poser ses valises à Geoffroy-Guichard après Noël. En effet, le staff stéphanois n’est pas pleinement satisfait de la profondeur de son effectif dans ce secteur de jeu, qui a notamment été touché par les blessures dont celle du taulier Chico Lamba. Reste maintenant à voir si Kilmer Sport mettra les moyens pour recruter du lourd cet hiver alors que l’ASSE a déjà dépensé 25 millions d’euros l’été dernier, soit plus que tous les autres clubs de Ligue 2 réunis.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276526_0259
OM

Une défaite et tout sera fini, il prévient l'OM

ICONSPORT_256203_0202 (1)
PSG

Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real

ICONSPORT_268462_0076
ASSE

ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras

ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux

Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan

Fil Info

15:30
Une défaite et tout sera fini, il prévient l'OM
15:00
Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real
14:30
ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras
14:00
Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan
13:40
Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME
13:20
TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non
13:00
Le PSG et l’OM s’affrontent pour un Bleu inaccessible
12:40
L’OL prévient, tout peut s’écrouler
12:20
Sacha Boey offert à l’OM !

Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading