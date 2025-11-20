ASSE : Horneland commande trois recrues au Père Noël

Troisième de Ligue 2 après 14 journées, l’ASSE envisage de recruter au mois de janvier afin de se renforcer pour ne pas manquer son objectif de remonter en Ligue 1. Les Verts espèrent trois recrues cet hiver.

Auteur d'un excellent début de saison, l’AS Saint-Etienne est beaucoup plus en difficulté depuis le mois d’octobre. Les Verts ont notamment perdu trois de leurs cinq derniers matchs en Ligue 2, des résultats en dents de scie qui ont eu des conséquences directes au classement. L’équipe d’Eirik Horneland a reculé à la 3e place et s’est faite doubler par Troyes et le Red Star. L’objectif d’une montée en Ligue 1 à l’issue de la saison n’est pas encore en danger mais pour assurer le coup, Eirik Horneland aimerait quelques renforts lors du prochain mercato hivernal.

Le site Peuple Vert explique que du côté de l’ASSE, trois recrues sont envisagées au mois de janvier. Le milieu de terrain pourrait être le chantier n°1 des Verts puisque le technicien norvégien réclame en urgence une sentinelle dans la mesure où Pierre Ekwah n’a toujours pas disputé le moindre match depuis le début de la saison. Eirik Horneland juge ce besoin de renfort au poste de numéro six comme très urgent. L’entraîneur de Saint-Etienne est par ailleurs favorable à la signature d’Enzo Bardeli milieu de terrain de Dunkerque dont le contrat avec le club nordiste expire en juin prochain.

Dans un monde idéal, l’ASSE recruterait donc deux joueurs pour renforcer son milieu de terrain. Mais ce n’est pas tout puisque selon le média spécialisé sur l’actualité du club forézien, un défenseur central pourrait aussi poser ses valises à Geoffroy-Guichard après Noël. En effet, le staff stéphanois n’est pas pleinement satisfait de la profondeur de son effectif dans ce secteur de jeu, qui a notamment été touché par les blessures dont celle du taulier Chico Lamba. Reste maintenant à voir si Kilmer Sport mettra les moyens pour recruter du lourd cet hiver alors que l’ASSE a déjà dépensé 25 millions d’euros l’été dernier, soit plus que tous les autres clubs de Ligue 2 réunis.