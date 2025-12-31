ASSE : Haise pour remplacer Horneland, il signe tout de suite

ICONSPORT_271288_0188
Depuis son départ de l'OGC Nice, Franck Haise est régulièrement lié à l'AS Saint-Etienne en remplacement d'Eirik Horneland. Un entraineur qui ferait passer un cap aux Verts, selon Laurent Hess, journaliste spécialisé dans l'actualité de l'ASSE.
Arrivé en lieu et place d'Olivier Dall'Oglio en milieu de saison dernière pour sauver l'AS Saint-Etienne d'une relégation certaine, Eirik Horneland n'a pas rempli son objectif et a laissé les Verts couler en Ligue 2. Malgré tout, il a gardé la confiance de sa direction. Et malgré les 25 millions d'euros investis l'été dernier, Sainté est encore loin d'assurer sa remontée dans l'élite à la fin de la saison. Une situation qui ouvre logiquement les débats sur la pertinence de conserver le Norvégien à son poste.

Pour beaucoup, le fait que Franck Haise soit désormais libre de tout contrat depuis son récent départ de l'OGC Nice est une opportunité idéale d'insuffler du changement dans l'effectif stéphanois et augmenter les chances de remontée en fin de saison. En tout cas, pour Laurent Hess, journaliste BUT! spécialisé dans l'ASSE, la question se pose plus que jamais.

Franck Haise est libre, l'ASSE doit en profiter

« Honnêtement, il y a de quoi se poser des questions sur Horneland. Le constat, c’est qu’avec lui, l’équipe ne progresse pas, que les joueurs ne progressent pas et qu’il ne tire pas le meilleur de son effectif. Et maintenant que Franck Haise est libre, oui, je pense qu’il y a une réflexion à avoir. Haise connait la L2, il avait fait remonter le RC Lens avant de l’emmener en Ligue des champions. Son expérience à Nice s’est moins bien passée mais il avait quand même qualifié le Gym en Ligue Europa la saison passée. La question que j’ai envie de poser c’est : l’ASSE aurait-elle plus de chances de remonter en Ligue 1 avec Horneland sur le banc pour cette fin de saison ou avec Haise ? Et c’est peut-être celle que KSV devrait aussi se poser, quitte à se désavouer », explique le journaliste. Une chose est sûre : voir Franck Haise débarquer à l'Etrat est une perspective particulièrement alléchante pour les supporters.
0
