ASSE : Franck Haise déjà proposé à Saint-Etienne

Franck Haise et l’OGC Nice, c’est officiellement terminé depuis cette semaine. Désormais sans club, l’ex-entraîneur du RC Lens a le profil idéal pour le projet de l’ASSE, où Eirik Horneland ne fait pas l’unanimité.

13e de Ligue 1 et sur une terrible série de six défaites de suite en championnat, l’OGC Nice a décidé de changer les choses. Le club azuréen a fait revenir Jean-Pierre Rivère en tant que président et s’est séparé de son désormais ex-entraîneur Franck Haise . Le technicien de 54 ans a été remplacé par un ancien de la maison en la personne de Claude Puel, lequel s’est engagé pour six mois et dont la mission sera de maintenir le Gym dans l’élite.

Franck Haise se retrouve de son côté libre de tout contrat et bien malin est celui qui sait où rebondira l’ex-manager du RC Lens. Le site Top Mercato a soumis plusieurs idées dont celle d’un rebond dans un club en difficulté en Ligue 1 comme l’AJ Auxerre. Une aventure à l’étranger pourrait également tenter Franck Haise, lequel pourrait notamment suivre les traces de Régis Le Bris, qui fait l’unanimité à Sunderland après avoir rouler sa bosse à Lorient.

L'ASSE, le projet idéal pour Franck Haise

« Et si l’intéressé allait dans le Forez pour sa prochaine expérience ? Sur le banc de l’AS Saint-Etienne depuis janvier 2025, Eirik Horneland est 3e de Ligue 2, et constamment chahuté, parce que le Norvégien ne parvient pas à surdominer un championnat largement à la portée des Verts » analyse le média avant de conclure. Néanmoins, le média estime que le projet de l’AS Saint-Etienne, actuel troisième de Ligue 2 , est également susceptible de parfaitement convenir à Franck Haise pour la suite de sa carrière.analyse le média avant de conclure.

Lire aussi Nice officialise le départ de Franck Haise et la nomination de Claude Puel

« Un départ d’Eirik Horneland, en deuxième partie de saison ou l’été prochain, pourrait permettre à Franck Haise de se trouver encore une fois au sein d’un projet excitant, avec des moyens financiers élevés » peut-on lire. Nul doute que chez les supporters de l’ASSE, dont nombreux sont favorables à un départ d’Eirik Horneland, on verrait l’opportunité de foncer sur Franck Haise d’un très bon oeil. Il ne reste plus qu’à patienter pour voir si ce scénario a une chance de voir le jour dans les semaines et les mois à venir.