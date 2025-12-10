asse eirik horneland affirme vouloir garder un joueur iconsport 266854 0067 397594

Bastia en crise, c'est cadeau pour l'ASSE

ASSE10 déc. , 19:00
parEric Bethsy
Battue à Dunkerque (1-0) samedi, l’AS Saint-Etienne tient une chance inespérée de rebondir. Les Verts s’apprêtent à recevoir une équipe de Bastia en grande difficulté et surtout en crise après les incidents lors du match contre le Red Star.
Alors que le leader Troyes a été accroché à domicile par Rodez (1-1) samedi, son dauphin en Ligue 2 n’en a pas profité. L’AS Saint-Etienne a manqué une belle opération en s’inclinant à Dunkerque. Cette nouvelle contre-performance peut laisser des traces dans les têtes stéphanoises. Mais la bonne nouvelle, c’est que les Verts auront une opportunité quasi inespérée de se relancer. Samedi soir, les hommes d’Eirik Horneland évolueront à Geoffroy Guichard contre une équipe de Bastia en grande difficulté.
La lanterne rouge, qui n’a pris que 7 points en 15 journées, doit en plus composer avec l’incident du week-end dernier. Les Bastiais ont vu leur match face au Red Star interrompu à cause d’un jet de fumigène sur le défenseur francilien Bradley Danger. Rien ne va pour le club présidé par Claude Ferrandi qui a exprimé sa déception, sa colère et sa honte dans une vidéo publiée sur le site officiel du SCB.
« On a quand même presque 13 000 personnes venues pour fêter cet anniversaire (les 120 ans du club). Il y a de grandes choses qui avaient été prévues. En l'espace de quelques secondes, on vous anéantit tout ça, a pesté le dirigeant. (…) Le point de non-retour a été atteint. On parle de fête gâchée. Je ne vais pas dire qu'il y a eu de l'indulgence jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il n'y en a pas eu. En revanche, on sera vraiment attentifs pour garantir que les fauteurs de trouble soient punis. »
Ça ne peut pas durer
- Claude Ferrandi
« Il faut absolument qu'on discute de ce sujet ensemble pour trouver la bonne solution, pour que notre stade ne soit pas un stade aseptisé, mais que nous puissions faire vivre nos tribunes, les animer, encourager notre équipe, encourager notre club, dans un contexte qui ne dépasse pas les règles, pour éviter qu'on ait à subir des sanctions et des amendes », a poursuivi le président bastiais, avant de rappeler les sommes perdues.
« Depuis notre retour en Ligue 2, entre les amendes auxquelles on a été condamnés et le manque à gagner des huis clos, c'est environ 700 000 euros en moins. C'est absolument énorme. (…) Le club portera plainte. Parce que ça ne peut pas durer. C'est absolument intolérable », s’est plaint Claude Ferrandi avant le déplacement à Saint-Etienne.
