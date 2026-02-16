OM : Frank McCourt ne vendra pas Marseille !

Ca s'appelle un jeu d'équipe et non un jeu d'égo surdimensionné où chaque joueur essaye de tirer la couette à lui. Le principe du foot quoi en somme ... On le voit sur le terrain, les mecs se dépouille et viennent aider si le collègue est en difficulté.
Plus ça va moins je m'explique comment cette équipe peut tourner. Ca confine à la magie. Des joueurs pas top, un effectif limité, beaucoup de très jeunes et a chaque match ça bricole a cause des blessés et des suspendus, ça dépasse l'entendement.
Tu t’y connais hein…
et ta prof de français elle est d' accord avec toi? ptin de kassos. l' école est obligatoire apres le CE1 t' es au courant.....
mdrr. et Textor il faisait quoi? fere la avec tes conneries, alors que ne sait rien ce qui se passe a l OM. arrete Foot01
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
Il ne part pas.