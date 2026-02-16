affaire rabiot frank mccourt prend la parole iconsport 260406 0546 3 397656
Franck Mccourt

OM : Frank McCourt ne vendra pas Marseille !

OM16 févr. , 9:00
parAlexis Rose
3
Suite aux départs de Roberto De Zerbi et de Medhi Benatia, Frank McCourt ne prévoit pas de lâcher l’Olympique de Marseille malgré les rumeurs.
L’Olympique de Marseille est un club unique en son genre. Encore en course pour le podium en Ligue 1 et toujours en lice en Coupe de France, avec un quart de finale à jouer contre Toulouse, le club phocéen vit une saison loin d'être catastrophique, mais que le fiasco européen a fait dérailler. Et pourtant, l’OM traverse une énorme crise ces dernières semaines. Depuis la piteuse élimination de la Ligue des Champions à Bruges le 28 janvier dernier (0-3), Marseille a multiplié les résultats décevants, que ce soit face au PSG dans le Classique du championnat (0-5) ou contre Strasbourg samedi (2-2). Ces derniers jours, l’OM a aussi perdu deux de ses hommes forts, à savoir Roberto De Zerbi, l’entraîneur italien qui a quitté le navire après la déroute face à Paris, et Medhi Benatia, qui a annoncé avoir démissionné ce dimanche. Qui désormais de Franck McCourt, vivement critiqué par les supporters samedi au Vélodrome.

« McCourt est un acteur stable du club, il ne part pas »

Sans entraîneur ni directeur sportif, le club olympien se retrouve dans une situation pour le moins inquiétante, surtout qu’il y a une certaine urgence à nommer le nouveau coach avant les prochains grands rendez-vous contre Lyon (1er mars) et Toulouse (4 mars). Mais qui pour trancher ? Probablement Pablo Longoria, même si ce dernier est forcément fragilisé au cœur de cette tempête. Et Frank McCourt dans tout ça ? Si des rumeurs qui circulent depuis des années font état de supposés intérêts saoudiens, Mathieu Grégoire affirme que McCourt ne va pas quitter le navire marseillais. « McCourt est un acteur stable du club, il ne part pas », a expliqué le journaliste de L’Equipe sur son compte X. Une relativement bonne nouvelle pour les supporters marseillais, qui craignaient le pire en évoquant la possibilité que l’OM finisse comme les Girondins de Bordeaux.
Maintenant, Pablo Longoria doit régler de toute urgence le dossier du successeur de Roberto De Zerbi afin de ramener le calme et d'éteindre l'incendie. Car samedi, la tentative d'envahissement de la tribune présidentielle au Vélodrome confirme que les supporters sont cette fois à bout de nerfs.

Lire aussi

OM : Longoria jette l'éponge, Riolo est clairOM : Longoria jette l'éponge, Riolo est clair
OM : Medhi Benatia annonce son départ de Marseille !OM : Medhi Benatia annonce son départ de Marseille !
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_312883_0038
OM

Canal+ révèle l’erreur de Benatia qui a tué l’OM

ICONSPORT_342826_0191
OL

OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon

l idylle de patrick vieira en italie iconsport 259469 0025 395444
FC Nantes

Nantes : La rumeur Patrick Vieira enfle

ICONSPORT_339202_0270
Ligue 1

L1 : Rennes et Lens en forme dans l’équipe-type

Fil Info

16 févr. , 10:30
Canal+ révèle l’erreur de Benatia qui a tué l’OM
16 févr. , 10:00
OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon
16 févr. , 9:40
Nantes : La rumeur Patrick Vieira enfle
16 févr. , 9:20
L1 : Rennes et Lens en forme dans l’équipe-type
16 févr. , 8:40
Le PSG peut tout perdre, Luis Enrique sous pression
16 févr. , 8:20
OL : Tolisso et Deschamps, il vide son sac
16 févr. , 8:00
OM : Eric Chelle en pole à Marseille !
16 févr. , 7:00
TV : Monaco - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon

Ca s'appelle un jeu d'équipe et non un jeu d'égo surdimensionné où chaque joueur essaye de tirer la couette à lui. Le principe du foot quoi en somme ... On le voit sur le terrain, les mecs se dépouille et viennent aider si le collègue est en difficulté.

OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon

Plus ça va moins je m'explique comment cette équipe peut tourner. Ca confine à la magie. Des joueurs pas top, un effectif limité, beaucoup de très jeunes et a chaque match ça bricole a cause des blessés et des suspendus, ça dépasse l'entendement.

OL : Tolisso et Deschamps, il vide son sac

Tu t’y connais hein…

OL : Tolisso et Deschamps, il vide son sac

et ta prof de français elle est d' accord avec toi? ptin de kassos. l' école est obligatoire apres le CE1 t' es au courant.....

OM : Frank McCourt ne vendra pas Marseille !

mdrr. et Textor il faisait quoi? fere la avec tes conneries, alors que ne sait rien ce qui se passe a l OM. arrete Foot01

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading