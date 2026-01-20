ICONSPORT_275392_0029
Eirik Horneland - AS Saint-Etienne

ASSE : Encore deux joueurs vont signer, ça n'arrête pas

ASSE20 janv. , 16:00
parHadrien Rivayrand
0
L’AS Saint-Étienne entend se montrer active en cette seconde partie du mois de janvier. Les Verts viennent d’ailleurs de valider deux signatures supplémentaires en interne.
L’ASSE met tout en œuvre pour retrouver la Ligue 1 à l’issue de la saison. Les hommes d’Eirik Horneland restent dans la course, mais ont encore beaucoup de travail à accomplir pour atteindre cet objectif. Le mercato hivernal pourrait toutefois apporter des renforts précieux.
Le club stéphanois ne prévoit pas nécessairement de faire des folies sur le marché des transferts, privilégiant plutôt des coups ciblés et bien sentis. En attendant d’éventuelles recrues, les Verts ont officialisé la signature de deux joueurs déjà présents dans le groupe stéphanois.

Horneland ravi par les choix sportif de Kilmer Sports 

En effet, l’AS Saint-Étienne a officialisé la prolongation de contrat de Kevin Pedro pour deux saisons supplémentaires, le liant désormais au club jusqu’en 2030. Le club a également décidé de prolonger Paul Eymard, dont le bail court désormais jusqu’en juin 2028.
Une excellente nouvelle pour le club du Forez, mais aussi pour Eirik Horneland, qui apprécie particulièrement ces deux jeunes joueurs. Sur le site officiel de l’AS Saint-Étienne, le technicien norvégien s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet :
« C’est fantastique pour le club. La prolongation de leur contrat est une bonne nouvelle pour le club, pour l’entraîneur que je suis et aussi pour ces joueurs. Ils sont dans un club où ils peuvent grandir et s’exprimer. »

Lire aussi

ASSE : Convoité par Chelsea, il choisit les VertsASSE : Convoité par Chelsea, il choisit les Verts
On sait l’ancien entraîneur de Brann particulièrement attaché au développement des jeunes joueurs. Voir Paul Eymard et Kevin Pedro poursuivre l’aventure constitue donc un signal très positif à ses yeux. À noter d’ailleurs qu’Eirik Horneland a précisé que deux autres éléments allaient également continuer leur progression au club, à savoir Luan Gadegbeku et Nadir El Jamali :
« Ça ne s’arrête pas à Paul et Eymard, on a aussi Luan Gadegbeku et Nadir El Jamali qui sont dans cette position. Ils ont un grand futur devant eux. C’est un plaisir de travailler avec eux au quotidien. »
De quoi rassurer quant à l’entente entre le coach des Verts et Kilmer Sports, dont le projet est suivi avec attention par les supporters et les observateurs de l’AS Saint-Étienne.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272025_0144
OM

Yaser Asprilla, le nouveau coup de folie de l'OM

Pablo Barrios
PSG

Pablo Barrios, l'autre coup de coeur du PSG en janvier

ICONSPORT_175713_0353
Equipe de France

EdF : Zidane après Deschamps, ça va être compliqué

ICONSPORT_282073_0020
Metz

Metz : Stéphane Le Mignan viré, Benoît Tavenot prend sa place (off.)

Fil Info

20 janv. , 17:30
Yaser Asprilla, le nouveau coup de folie de l'OM
20 janv. , 17:00
Pablo Barrios, l'autre coup de coeur du PSG en janvier
20 janv. , 16:40
EdF : Zidane après Deschamps, ça va être compliqué
20 janv. , 16:24
Metz : Stéphane Le Mignan viré, Benoît Tavenot prend sa place (off.)
20 janv. , 16:20
Maupay quitte l'OM et file à Paris
20 janv. , 16:00
LdC : Programme TV et résultats de la 7e journée
20 janv. , 15:30
Rennes : Jacquet à Chelsea, Pierre Ménès est écoeuré
20 janv. , 15:00
Timber, Nwaneri, Abdelli et Da Cunha, l’OM les veut tous

Derniers commentaires

OM : Angers ne lâche rien, Abdelli envoyé en réserve

Il a été dit que dès que l'OM est venu pour le recruter, le joueur a fait son choix.

PSG : Luis Enrique va rendre fou l’UEFA

C'est bien uniquement si on finit 1er ou 2e pour obtenir l'avantage ultime sinon c'est vrai que ca peut faire perdre le rythme comme en plus on est sorti de la CDF.... Alors oui on vise des saisons allégées mais en l'état quand on vise tous les trophées on est obligé de faire tourner pour mettre tout l'effectif dans le rythme et la confiance car tout le monde aura un rôle à jouer. Là ça va être light du moins en février...ce sont les retours de blessure qui vont ramer pour revenir

Yaser Asprilla, le nouveau coup de folie de l'OM

Tiens encore un autre MDR

Kang-In Lee quitte le PSG, ça s'accélère

La venue de Dro ne change rien c'est un gosse de 18 ans à qui il manque encore trop de choses pour qu'il puisse déloger un gars de l'équipe A, racontez pas de bêtises.

Timber, Nwaneri, Abdelli et Da Cunha, l’OM les veut tous

C'est quoi le post de firstbl00d alors ??? Il sert a quoi concrètement ? A rien tout comme toi en fait. Le pire c'est que t'étais le premier a dire qu'on serait largué a mi saison.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading