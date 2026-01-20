ASSE : Encore deux joueurs vont signer, ça n'arrête pas

L’AS Saint-Étienne entend se montrer active en cette seconde partie du mois de janvier. Les Verts viennent d’ailleurs de valider deux signatures supplémentaires en interne.

L’ ASSE met tout en œuvre pour retrouver la Ligue 1 à l’issue de la saison. Les hommes d’Eirik Horneland restent dans la course, mais ont encore beaucoup de travail à accomplir pour atteindre cet objectif. Le mercato hivernal pourrait toutefois apporter des renforts précieux.

Le club stéphanois ne prévoit pas nécessairement de faire des folies sur le marché des transferts, privilégiant plutôt des coups ciblés et bien sentis. En attendant d’éventuelles recrues, les Verts ont officialisé la signature de deux joueurs déjà présents dans le groupe stéphanois.

Horneland ravi par les choix sportif de Kilmer Sports

En effet, l’AS Saint-Étienne a officialisé la prolongation de contrat de Kevin Pedro pour deux saisons supplémentaires, le liant désormais au club jusqu’en 2030. Le club a également décidé de prolonger Paul Eymard, dont le bail court désormais jusqu’en juin 2028.

Une excellente nouvelle pour le club du Forez, mais aussi pour Eirik Horneland, qui apprécie particulièrement ces deux jeunes joueurs. Sur le site officiel de l’AS Saint-Étienne, le technicien norvégien s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet :

« C’est fantastique pour le club. La prolongation de leur contrat est une bonne nouvelle pour le club, pour l’entraîneur que je suis et aussi pour ces joueurs. Ils sont dans un club où ils peuvent grandir et s’exprimer. »

On sait l’ancien entraîneur de Brann particulièrement attaché au développement des jeunes joueurs. Voir Paul Eymard et Kevin Pedro poursuivre l’aventure constitue donc un signal très positif à ses yeux. À noter d’ailleurs qu’Eirik Horneland a précisé que deux autres éléments allaient également continuer leur progression au club, à savoir Luan Gadegbeku et Nadir El Jamali :

« Ça ne s’arrête pas à Paul et Eymard, on a aussi Luan Gadegbeku et Nadir El Jamali qui sont dans cette position. Ils ont un grand futur devant eux. C’est un plaisir de travailler avec eux au quotidien. »

De quoi rassurer quant à l’entente entre le coach des Verts et Kilmer Sports, dont le projet est suivi avec attention par les supporters et les observateurs de l’AS Saint-Étienne.