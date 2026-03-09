Luis Enrique démasqué, le PSG en danger

Le PSG affrontera Chelsea mercredi soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Luis Enrique joue gros, lui dont le discours laisse parfois certains observateurs perplexes.

Le PSG n’a pas préparé cette rencontre européenne face à Chelsea mercredi soir de la meilleure des manières, s’inclinant en Ligue 1 face à Monaco. Luis Enrique devra continuer de composer avec un effectif en difficulté sur le plan physique. Et si l’Espagnol insiste surtout sur des carences mentales, les observateurs proches du PSG estiment que l’ancien du Barça cherche avant tout à détourner l’attention pour protéger ses troupes.

Le PSG totalement cuit ?

Ces dernières heures sur l'antenne de France Bleu, Romain Beddouk a d'ailleurs donné son avis sur la situation du PSG. Pour lui, Luis Enrique manque d’honnêteté :

« J’ai de gros doutes sur la forme physique de cette équipe. Les joueurs et Luis Enrique nous répètent depuis quelques semaines que tout va bien et que les problèmes du début de saison sont derrière eux. Ils sont obligés d’avoir ce discours. Il y a une petite part de bluff pour ne pas montrer de signes de fébrilité aux adversaires européens. (…) Certains remplaçants figurent même dans le top 7 du temps de jeu global de l’équipe.

Pourquoi ? Il y a les blessures et des joueurs qui ne peuvent pas enchainer, comme Marquinhos. On voit l’état de certains en fin de match, comme Nuno Mendes, Vitinha ou Pacho… Ce ne sont pas des reproches, cela s’explique, mais cela engendre forcément des problèmes. »

Les doutes sont donc nombreux autour du Paris Saint-Germain avant la réception de Chelsea en Ligue des champions. C’est sans doute l’occasion idéale pour le collectif de Luis Enrique de se montrer au niveau et de confirmer son statut de champion d’Europe, sous peine de s’engluer dans une seconde partie de saison déjà délicate sur pas mal de plans, tant en Ligue 1 que sur la scène européenne.