ICONSPORT_279495_0031
Luis Enrique

Luis Enrique démasqué, le PSG en danger

PSG09 mars , 23:00
parHadrien Rivayrand
2
Le PSG affrontera Chelsea mercredi soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Luis Enrique joue gros, lui dont le discours laisse parfois certains observateurs perplexes.
Le PSG n’a pas préparé cette rencontre européenne face à Chelsea mercredi soir de la meilleure des manières, s’inclinant en Ligue 1 face à Monaco. Luis Enrique devra continuer de composer avec un effectif en difficulté sur le plan physique. Et si l’Espagnol insiste surtout sur des carences mentales, les observateurs proches du PSG estiment que l’ancien du Barça cherche avant tout à détourner l’attention pour protéger ses troupes.

Le PSG totalement cuit ? 

Ces dernières heures sur l'antenne de France Bleu, Romain Beddouk a d'ailleurs donné son avis sur la situation du PSG. Pour lui, Luis Enrique manque d’honnêteté :
« J’ai de gros doutes sur la forme physique de cette équipe. Les joueurs et Luis Enrique nous répètent depuis quelques semaines que tout va bien et que les problèmes du début de saison sont derrière eux. Ils sont obligés d’avoir ce discours. Il y a une petite part de bluff pour ne pas montrer de signes de fébrilité aux adversaires européens. (…) Certains remplaçants figurent même dans le top 7 du temps de jeu global de l’équipe.
Pourquoi ? Il y a les blessures et des joueurs qui ne peuvent pas enchainer, comme Marquinhos. On voit l’état de certains en fin de match, comme Nuno Mendes, Vitinha ou Pacho… Ce ne sont pas des reproches, cela s’explique, mais cela engendre forcément des problèmes. »

Lire aussi

PSG : Barcola priorité du mercato, MU envoie du lourdPSG : Barcola priorité du mercato, MU envoie du lourd
Les doutes sont donc nombreux autour du Paris Saint-Germain avant la réception de Chelsea en Ligue des champions. C’est sans doute l’occasion idéale pour le collectif de Luis Enrique de se montrer au niveau et de confirmer son statut de champion d’Europe, sous peine de s’engluer dans une seconde partie de saison déjà délicate sur pas mal de plans, tant en Ligue 1 que sur la scène européenne.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_264442_0157
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Le réveil du PSG vous rapporte plus de 100 euros sans risque

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 26e journée

ICONSPORT_264442_0145
Ligue des Champions

TV : PSG - Chelsea, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

09 mars , 23:30
Paris Sportifs : Le réveil du PSG vous rapporte plus de 100 euros sans risque
09 mars , 23:05
L2 : Programme TV et résultats de la 26e journée
09 mars , 22:58
TV : PSG - Chelsea, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
09 mars , 22:30
OM : La gronde continue, la billetterie prend cher
09 mars , 22:00
LdC : Arsenal annoncé vainqueur, le PSG zappé
09 mars , 21:30
TV : Ligue 1+ coule, la Premier League déchire son projet
09 mars , 21:00
Le PSG prend une décision forte en interne
09 mars , 20:30
OL : Satriano pousse Getafe à payer 6,5ME à Lyon

Derniers commentaires

OL : Tolisso est à bout, alerte rouge à Lyon

Pour les marseillais... un bon joueur qui n'est pas dans leur équipe est détestable. C'est bien connu !!! ^^

OL : Tolisso est à bout, alerte rouge à Lyon

Désolé... mais Tolisso n'est pas marseillais ! Heureusement... sinon il deviendrait une crapule.

OL : Tolisso est à bout, alerte rouge à Lyon

Avec Balerdi

Luis Enrique démasqué, le PSG en danger

Toi tu es clairement en sur-regime mon pauvre bougre 🤣😂🤣

Luis Enrique démasqué, le PSG en danger

Tt à fait raison dans ces propos car sà prouve aux de tt le monde k'ils étaient en sur-régime l'année dernière

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading