LdC : Arsenal annoncé vainqueur, le PSG zappé

Qui succédera au PSG cette année en Ligue des champions ? De nombreuses équipes peuvent y prétendre, y compris le club de la capitale, même si ce dernier ne fait plus forcément partie des grands favoris.

’Opta pour remporter cette nouvelle édition de la Ligue des champions. Le PSG avait frappé fort la saison dernière en décrochant la première Ligue des champions de son histoire après son succès flamboyant face à l’Inter en finale. Le club parisien est encore en course pour conserver son titre, mais les hommes de Luis Enrique ne semblent plus aussi solides qu’auparavant. D’autant que la concurrence paraît déterminée à s’imposer cette saison. C’est notamment le cas d’équipes comme Arsenal, le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone. D’ailleurs, le PSG ne figure pas parmi les principaux favoris dpour remporter cette nouvelle édition de la Ligue des champions.

Le PSG loin du compte, mais...

Selon l'entreprise de données sportives, Arsenal est en effet le grand favori pour remporter la C1 pour la première fois de son histoire, avec 26,66 % de chances de sacre. Le Bayern Munich suit ensuite avec 16,37 %.

À noter que le PSG ne pointe qu’à la 7ᵉ place, derrière Liverpool (11,36 %), Manchester City (11,05 %), Barcelone (9,67 %) ou encore Chelsea (6,37 %), que le club de la capitale affrontera en huitièmes de finale.

À noter également que le Real Madrid ne dispose que de 1,93 % de chances de remporter la compétition selon ces projections, malgré son statut de club mythique et ses 15 titres en Ligue des champions.

Mais à ce stade de la compétition, tout reste plus ouvert que jamais. Les pronostics ne font pas tout et la Ligue des champions réserve souvent son lot de surprises. La saison passée en est d’ailleurs un parfait exemple : le PSG était loin d’être annoncé comme le futur vainqueur de la compétition. Pourtant, le club de la capitale avait réussi un parcours remarquable en éliminant successivement Liverpool, Aston Villa, Arsenal puis l’Inter en finale. Les hommes de Luis Enrique auraient donc tort de s’avouer vaincus trop tôt.