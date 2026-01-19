ASSE : Convoité par Chelsea, il choisit les Verts

Fidèle à sa stratégie de recrutement, l’AS Saint-Etienne devrait obtenir la signature du jeune David Mimbang. Le milieu en formation à l’école de football des Brasseries du Cameroun a choisi le projet stéphanois malgré l’intérêt du consortium américain BlueCo.

A deux semaines de la fermeture du mercato l’AS Saint-Etienne n’a pas encore atteint son objectif. Les Verts sont toujours à la recherche d’un milieu défensif pour compenser l’abandon de Pierre Ekwah l’été dernier. Plusieurs pistes sont actuellement à l’étude, y compris celles menant au Dunkerquois Enzo Bardeli (24 ans) et à Jonathan Varane (24 ans, Queens Park Rangers). Mais c’est un profil beaucoup moins confirmé qui s’apprête à débarquer dans le Forez.

Selon les informations de Transfer Radar, confirmées par le média spécialisé Peuple Vert, l’actuel troisième de Ligue 2 va bientôt accueillir le jeune David Mimbang. L’AS Saint-Etienne a bien avancé dans les discussions et finalise l’accord avec l’école de football des Brasseries du Cameroun. Un joli coup pour les Stéphanois dans la mesure où le milieu de 17 ans est également annoncé dans le viseur de BlueCo, le consortium américain aux commandes de Chelsea et de Strasbourg. Ces deux destinations étaient forcément attirantes. Mais David Mimbang a davantage apprécié le projet et les perspectives présentés par l’AS Saint-Etienne.

Bien évidemment, l’international U17 camerounais ne sera pas la recrue tant attendue par l’entraîneur stéphanois Eirik Horneland. Son arrivée représente surtout un pari sur l’avenir, d’autant que la future recrue des Verts ne sera autorisée à signer son contrat que le 15 août prochain, soit le jour de ses 18 ans. David Mimbang va essentiellement fréquenter l’équipe réserve dans un premier temps et pourra régulièrement participer aux entraînements des professionnels. Ce n’est donc pas un renfort immédiat mais sa venue correspond à la politique menée par l’actionnaire canadien Kilmer Sports Ventures.