pas de miracle les fans de l ol interdits a saint etienne geoffroy guichard 4 390817

ASSE : Convoité par Chelsea, il choisit les Verts

ASSE19 janv. , 15:30
parEric Bethsy
0
Fidèle à sa stratégie de recrutement, l’AS Saint-Etienne devrait obtenir la signature du jeune David Mimbang. Le milieu en formation à l’école de football des Brasseries du Cameroun a choisi le projet stéphanois malgré l’intérêt du consortium américain BlueCo.
A deux semaines de la fermeture du mercato, l’AS Saint-Etienne n’a pas encore atteint son objectif. Les Verts sont toujours à la recherche d’un milieu défensif pour compenser l’abandon de Pierre Ekwah l’été dernier. Plusieurs pistes sont actuellement à l’étude, y compris celles menant au Dunkerquois Enzo Bardeli (24 ans) et à Jonathan Varane (24 ans, Queens Park Rangers). Mais c’est un profil beaucoup moins confirmé qui s’apprête à débarquer dans le Forez.
Selon les informations de Transfer Radar, confirmées par le média spécialisé Peuple Vert, l’actuel troisième de Ligue 2 va bientôt accueillir le jeune David Mimbang. L’AS Saint-Etienne a bien avancé dans les discussions et finalise l’accord avec l’école de football des Brasseries du Cameroun. Un joli coup pour les Stéphanois dans la mesure où le milieu de 17 ans est également annoncé dans le viseur de BlueCo, le consortium américain aux commandes de Chelsea et de Strasbourg. Ces deux destinations étaient forcément attirantes. Mais David Mimbang a davantage apprécié le projet et les perspectives présentés par l’AS Saint-Etienne.

Lire aussi

L'ASSE vise du lourd, un buteur français cibléL'ASSE vise du lourd, un buteur français ciblé
Bien évidemment, l’international U17 camerounais ne sera pas la recrue tant attendue par l’entraîneur stéphanois Eirik Horneland. Son arrivée représente surtout un pari sur l’avenir, d’autant que la future recrue des Verts ne sera autorisée à signer son contrat que le 15 août prochain, soit le jour de ses 18 ans. David Mimbang va essentiellement fréquenter l’équipe réserve dans un premier temps et pourra régulièrement participer aux entraînements des professionnels. Ce n’est donc pas un renfort immédiat mais sa venue correspond à la politique menée par l’actionnaire canadien Kilmer Sports Ventures.
0
Articles Recommandés
Guéhi
Premier League

Officiel : Marc Guéhi signe à Manchester City

ICONSPORT_282100_0147
Kylian Mbappé

CAN 2025 : Mbappé a passé la nuit à consoler Hakimi

Dro Fernandez
PSG

PSG : Le Barça fait la misère à Dro Fernandez

psg la piste michael olise s evanouit deja iconsport 267422 0049 397929
Liga

180 ME pour Michael Olise, le Real se vexe

Fil Info

19 janv. , 17:30
Officiel : Marc Guéhi signe à Manchester City
19 janv. , 17:30
CAN 2025 : Mbappé a passé la nuit à consoler Hakimi
19 janv. , 17:00
PSG : Le Barça fait la misère à Dro Fernandez
19 janv. , 16:30
180 ME pour Michael Olise, le Real se vexe
19 janv. , 16:00
L’OM fait de la place à Lucas Da Cunha
19 janv. , 15:40
Le RC Lens recrute un gardien en urgence
19 janv. , 15:00
Endrick, Nartey, et un attaquant, l'OL en folie
19 janv. , 14:30
CAN : « Le Maroc c’est la classe mondiale », Infantino a adoré

Derniers commentaires

L’OM fait de la place à Lucas Da Cunha

pourtant quand gomez est arriver vous l'avez annoncé comme un crack mdr

PSG-OM : Sur quelle chaine et à quelle heure voir le Trophée des Champions ?

En fait j'ai regarder la seconde mi-temps.

L’OM fait de la place à Lucas Da Cunha

Si tu ne comprends pas que le point faible de l'OM est le milieu et qu'il faut corriger cela, qu'est-ce que tu veux qu'on t'explique ? Gomez est léger, O'Riley est léger, Vermerren alterne le bon et le moins bon, Bakola veut partir et Kondogbia n'a plus le niveau ni le physique qui reste t'il ? Hojbjerg et Nadir. O'Riley est un prêt et vu son niveau va partir en fin de saison. Bakola veut partir et donc va être vendu. Gomez n'a pas le niveau et va être vendu soit cet hiver soit cet été. Kondogbia va être mis de côté car n'a pas le niveau. Vermerren est un prêt. Peut-être qu'il restera ou pas, je ne sais pas. Tu ne trouves pas qu'il faut durcir le milieu ? En milieu défensif on a que Hojbjerg En récupérateur, on a que Nadir et Vermerren. Et en offensif, on a personne de convenable. J'espère que tu vois mieux la nécessité de recruter un milieu offensif et un milieu défensif ?

Le Real offre Mastantuono au PSG pour 60 ME

Non merci

L’OM fait de la place à Lucas Da Cunha

Bein justement on ajuste. Tous les joueurs (hormis Vaz) qui sont en instance de départ ou viennent de partir, étaient des joueurs dont l'OM voulaient se séparer cet été et qui n'avaientaucun avenir chez nous. On n'a pas réussi à s'en séparer cet été, eh bien on a ajusté cet hiver. Où est le pb en fait ? Gomes ne fait pas la maille, il a largement eu le temps de prouver des choses à RDZ mais n'a pas réussi. Eh bien où est le pb de vouloir s'en séparer ? T'as les morts parce qu'on l'a eu gratuit et qu'on va faire une jolie plus-value dessus 6 mois plus tard ? Ça change ta vie?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading