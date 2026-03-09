Le PSG prend une décision forte en interne

Le PSG mise beaucoup sur son centre de formation pour les années à venir. Longtemps pressenti sur le départ, Yohan Cabaye va finalement rester un peu plus longtemps dans la capitale.

Depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc, le Paris Saint-Germain a changé de projet. L'entraîneur espagnol souhaite bâtir une équipe axée sur le collectif et sur les jeunes joueurs à fort potentiel. S'il n'est pas opposé à l'arrivée de certains profils, il compte beaucoup sur le centre de formation du PSG . Déjà, des joueurs comme Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou ou Yannick Boli ont eu l'occasion de montrer leur valeur en équipe première. À l'avenir, Luis Enrique entend continuer à puiser dans les jeunes du club. Yohan Cabaye, responsable du centre de formation, restera en lien avec l'ancien du Barça, malgré quelques rumeurs concernant son départ.

Cabaye reste, pour le moment

Selon les informations du Parisien, l'ancien milieu de terrain du LOSC restera à son poste et ce, malgré certaines tensions internes. Le média précise qu’en dépit des recommandations du CSE en faveur d’un changement de gouvernance, le PSG a décidé de maintenir Yohan Cabaye à la tête de son centre de formation. L’annonce a été faite en interne, au campus de Poissy, ce lundi à midi, apportant ainsi un peu de stabilité à l’un des secteurs les plus stratégiques du club. Cabaye devra mettre son ego de côté, tout comme ses collaborateurs, afin d’assurer la pérennité d’un des centres de formation les plus réputés au monde.

Luis Enrique et ses hommes devront, de leur côté, se concentrer sur la préparation du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions face à Chelsea, ce mercredi soir au Parc des Princes. Le PSG traverse une période délicate et serait bien inspiré d’envoyer un message fort à l’ensemble du football européen.