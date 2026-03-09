OM : La gronde continue, la billetterie prend cher

L'OM traverse une nouvelle saison difficile et le public du Stade Vélodrome commence à montrer des signes d’agacement. Cette fin de saison à domicile pourrait s’avérer particulièrement compliquée à gérer pour les hommes de Habib Beye, qui doivent composer avec la pression des résultats et des supporters.

À Marseille, la tempête s’est quelque peu calmée après le succès des Phocéens à Toulouse en Ligue 1 . La contre-performance de l'OL a également permis à l'OM de récupérer la troisième place du championnat. Mais la grogne reste palpable sur la Canebière. e public marseillais, réputé passionné et exigeant, commence à se montrer moins tolérant. Les efforts pour encourager l’équipe semblent désormais peser, et la billetterie en souffre, avec une affluence moins régulière que par le passé.

Pour Habib Beye et ses joueurs, le défi est double : réussir sur le terrain tout en retrouvant la confiance et l’enthousiasme de leurs supporters pour terminer la saison dans de bonnes conditions.

Un Stade Vélodrome qui peine à se remplir

Comme rappelé récemment par Anthony Aubès via son compte X, la billetterie de l’OM est effectivement en perte de vitesse. Pour la réception d’Auxerre au Stade Vélodrome en fin de semaine, le club marseillais propose à nouveau des tarifs réduits. Les prix les plus bas commencent à 19 euros. Il est également précisé qu’à l’origine, les tarifs débutaient à 29 euros en catégorie 10, mais qu’ils sont désormais proposés à partir de 19 euros en catégorie 9.

L'OM a une nouvelle fois déçu cette saison et ne remportera aucun trophée. Mais la possibilité de terminer sur le podium du championnat reste bien réelle. Les supporters auront un rôle important à jouer dans les résultats de leur équipe.

Face à Auxerre vendredi soir, les hommes de Habib Beye auront l’occasion de décrocher une troisième victoire consécutive en Ligue 1, ce qui serait un signal fort pour la fin de saison. Cette rencontre prend d’autant plus d’importance que l’OL traverse actuellement une nouvelle période difficile, qui pourrait lui coûter cher dans la course au top 3.