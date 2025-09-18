ICONSPORT_268462_0076
Eirik Horneland lors de Saint-Etienne - Grenoble

Arrêt maladie interminable, l’ASSE devient folle

ASSE18 sept. , 22:30
parEric Bethsy
Recruté de manière définitive cet été, Pierre Ekwah n’a toujours pas repris l’entraînement avec l’AS Saint-Etienne. Le milieu de terrain ne digère pas son transfert et se trouve actuellement en arrêt maladie. Une situation inconfortable pour l’entraîneur stéphanois Eirik Horneland.
Toujours pas d’évolution dans le feuilleton Pierre Ekwah. Suite à son prêt la saison dernière, le milieu qui appartenait à Sunderland ne s’attendait pas à voir l’AS Saint-Etienne lever l’option d’achat fixée à 6 millions d’euros. Le Français ne comptait pas accompagner les Verts en Ligue 2, d’où le bras de fer lancé cet été.
Attendu à l’Etrat, le Stéphanois a refusé de réintégrer l’effectif. Le club a déjà disputé cinq journées de championnat et le milieu défensif ne s’est toujours pas présenté à l’entraînement. Une situation inconfortable pour le coach Eirik Horneland qui compte sur son joueur. « C’est un peu difficile au milieu parce qu’on espère que Pierre Ekwah sera de retour rapidement, a commenté le Norvégien devant les médias ce jeudi. J’espère vraiment qu’il nous rejoindra, on a construit notre équipe en comptant sur lui, si on ne peut pas compter sur lui on sera un peu court, mais s’il est là on sera vraiment bien armés au milieu de terrain. »

Lire aussi

« J’aime beaucoup », il voit un grand avenir pour l’ASSE« J’aime beaucoup », il voit un grand avenir pour l’ASSE
L'ASSE jubile, cette pépite à 3 millions d'euros exploseL'ASSE jubile, cette pépite à 3 millions d'euros explose
Sauf qu’à l’heure actuelle, l’ancien pensionnaire du centre de formation nantais se déclare inapte. « A ma connaissance Pierre Ekwah est en arrêt maladie, a indiqué Eirik Horneland. J’espère que tout ira bien pour lui et qu’il sera de retour rapidement. S’il est malade, je ne peux rien dire par rapport à ça, c’est confidentiel. On n’a pas davantage de précisions à son sujet, c’est confidentiel pour lui comme pour vous et moi. » A supposer qu’il reprenne enfin l’entraînement, Pierre Ekwah, très en retard sur le plan physique, n’est pas près de retrouver la compétition.
Derniers commentaires

OM-PSG : Les Marseillais y ont cru, ça n'a pas duré

On en parle du but de Veretout valable ou pas ? Il n y a que Bastien et en L1 Qatar que ce but peut être refusé Quand on a encore 1000 points de retard en L1, on l a joue modeste ma petite Kenny 🤣

OM-PSG : Les Marseillais y ont cru, ça n'a pas duré

Il sera le + grand club de France quand il aura déjà + de points que nous en L1 et que les Qatarix comme toi ne seront plus la A l Heure d aujourd'hui, ton vieux club de banlieue a + joué contre notre réserve que nos professionnels 🤣

OM-PSG : Les Marseillais y ont cru, ça n'a pas duré

On a gagné à 10 contre 11 deux fois chez eux. Meme Maxwell avait marqué. Faudrait attacher les lacets des joueurs pour niveler ce match

OM-PSG : Les Marseillais y ont cru, ça n'a pas duré

Un match dure 90 minutes et toi le remontadé par excellence, tu le sais mieux que personne 🤣

OM-PSG : Les Marseillais y ont cru, ça n'a pas duré

Normalement le plus grand club de France ne compte pas compter sur les blessures adverses.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

