Arrêt maladie interminable, l’ASSE devient folle

Recruté de manière définitive cet été, Pierre Ekwah n’a toujours pas repris l’entraînement avec l’AS Saint-Etienne. Le milieu de terrain ne digère pas son transfert et se trouve actuellement en arrêt maladie. Une situation inconfortable pour l’entraîneur stéphanois Eirik Horneland.

Toujours pas d’évolution dans le feuilleton Pierre Ekwah. Suite à son prêt la saison dernière, le milieu qui appartenait à Sunderland ne s’attendait pas à voir l’AS Saint-Etienne lever l’option d’achat fixée à 6 millions d’euros. Le Français ne comptait pas accompagner les Verts en Ligue 2, d’où le bras de fer lancé cet été.

Attendu à l’Etrat, le Stéphanois a refusé de réintégrer l’effectif. Le club a déjà disputé cinq journées de championnat et le milieu défensif ne s’est toujours pas présenté à l’entraînement. Une situation inconfortable pour le coach Eirik Horneland qui compte sur son joueur. « C’est un peu difficile au milieu parce qu’on espère que Pierre Ekwah sera de retour rapidement, a commenté le Norvégien devant les médias ce jeudi. J’espère vraiment qu’il nous rejoindra, on a construit notre équipe en comptant sur lui, si on ne peut pas compter sur lui on sera un peu court, mais s’il est là on sera vraiment bien armés au milieu de terrain. »

Sauf qu’à l’heure actuelle, l’ancien pensionnaire du centre de formation nantais se déclare inapte. « A ma connaissance Pierre Ekwah est en arrêt maladie, a indiqué Eirik Horneland. J’espère que tout ira bien pour lui et qu’il sera de retour rapidement. S’il est malade, je ne peux rien dire par rapport à ça, c’est confidentiel. On n’a pas davantage de précisions à son sujet, c’est confidentiel pour lui comme pour vous et moi. » A supposer qu’il reprenne enfin l’entraînement, Pierre Ekwah, très en retard sur le plan physique, n’est pas près de retrouver la compétition.