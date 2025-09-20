Ligue 2 : L'ASSE continue son sans faute, Stassin régale

Dans un duel entre deux formations qui descendent de Ligue 1, c'est l'AS Saint-Etienne qui s'est imposée (3-2) ce samedi soir à Geoffroy-Guichard face au Stade de Reims. Lucas Stassin, l'attaquant vedette des Verts, a signé un doublé.

6e journée de Ligue 2

Stade Geoffroy-Guichard

AS Saint-Etienne bat Reims : 3 à 2