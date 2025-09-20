Ligue 2 : L'ASSE continue son sans faute, Stassin régale

Mettez moi ça à 9 points et on n'en parle plus
Je ne vois pas où est l'arrogance dans les propos d'Enrique. Il recentre le sujet sur le jeu de sa propre équipe.
Je te trouve + drôle avec ton compte fake de Mister George sans S
82 ans sans titre donc jamais on egalera votre record
On l espère oui
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
🤩 La MERVEILLE de Lucas Stassin qui s'offre un doublé et redonne l'avantage à Saint-Étienne face à Reims !
90e+7 : VICTOIIIRE ! Au terme d’un match à rebondissements et d’une belle publicité pour leur championnat, les Verts se défont de Reims ! ✌️ 💚 3-2 🔴 #ASSESDR