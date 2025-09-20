ICONSPORT_271304_0053
lucas stassin

Ligue 2 : L'ASSE continue son sans faute, Stassin régale

Ligue 220 sept. , 22:05
parClaude Dautel
Dans un duel entre deux formations qui descendent de Ligue 1, c'est l'AS Saint-Etienne qui s'est imposée (3-2) ce samedi soir à Geoffroy-Guichard face au Stade de Reims. Lucas Stassin, l'attaquant vedette des Verts, a signé un doublé.
6e journée de Ligue 2
Stade Geoffroy-Guichard
AS Saint-Etienne bat Reims : 3 à 2
Buts : Stassin (27e, 45e), Miladinovic (49e) pour l'ASSE; Teuma (43e sp, 69e) pour le Stade de Reims
Articles Recommandés
ICONSPORT_271316_0048
Ligue 1

L1 : Lens fait vivre l'enfer du Nord à Lille

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 5e journée

ICONSPORT_271259_0038
Rennes

Rennes : Habib Beye pense que deux joueurs lui coûtent la victoire

ICONSPORT_270992_0038
OM

OM : Kondogbia forfait contre le PSG

Fil Info

23:06
L1 : Lens fait vivre l'enfer du Nord à Lille
23:06
L1 : Programme TV et résultats de la 5e journée
22:40
Rennes : Habib Beye pense que deux joueurs lui coûtent la victoire
22:20
OM : Kondogbia forfait contre le PSG
22:01
L2 : Programme TV et résultats de la 6e journée
22:00
Avant même le Classique, le PSG chambre déjà l’OM
21:30
Real : Xabi Alonso annule la prolongation de Vinicius
20:58
L1 : Brest se réveille et fesse Nice
20:45
Ang : Man Utd bat Chelsea et se rassure

Derniers commentaires

OM : Geronimo Rulli se révolte contre L'Equipe

Mettez moi ça à 9 points et on n'en parle plus

OM-PSG : Luis Enrique renvoie Rulli à la plage

Je ne vois pas où est l'arrogance dans les propos d'Enrique. Il recentre le sujet sur le jeu de sa propre équipe.

OM : Kondogbia forfait contre le PSG

Je te trouve + drôle avec ton compte fake de Mister George sans S

L'OM repart en Italie lundi, c'est la saison 2 du ritiro

82 ans sans titre donc jamais on egalera votre record

L'OM repart en Italie lundi, c'est la saison 2 du ritiro

On l espère oui

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1053115138
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
64202-178
10
Paris
64202-279
11
Nice
65203-369
12
Angers SCO
55122-134
13
Brest
45113-2911
14
Nantes
45113-235
15
Le Havre
34103-257
16
Auxerre
34103-336
17
Lorient
34103-7512
18
Metz
14013-538

Loading