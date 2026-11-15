L'ASSE galère en Coupe de France, Bernauer n'est pas fier

Passé tout près de la correctionnelle face à Rumilly-Vallières au 7e tour de la Coupe de France ce dimanche après-midi, l’AS Saint-Etienne va devoir se reprendre pour la fin d’année 2026.

Inarrêtable en début de saison, avec une impressionnante série de huit victoires lors des dix premières journées de Ligue 2, le club du Forez connaît une période plus compliquée depuis la fin du mois d’octobre. Lourdement défait à Guingamp (0-3), l’ ASSE a bien réagi la semaine passée en battant la lanterne rouge Laval à domicile (2-0). Mais ce dimanche, pour son entrée en lice en Coupe de France au 7e tour , Saint-Etienne n’a pas vraiment fait honneur à son histoire dans l’une des plus belles compétitions.

Leader de L2 et vainqueur de six éditions dans les années 60-70, Sainté l’a remporté contre Rumilly-Vallières (N1), mais sans briller (2-1). Sur la pelouse du Parc des Sports d’Annecy, les Verts se sont effectivement fait bouger pendant plus d’une heure, et ils ont même été menés au score après l’ouverture du score des amateurs sur un but contre son camp de Kasia (58e). Mais Saint-Etienne a finalement réussi à renverser la tendance avec des buts de Old (70e) et Ferreira (72e). Une qualification sans la manière qui ne plaît pas vraiment à Maxime Bernauer.

« Il n'y a pas de quoi faire les fiers… »

« On a fait le boulot difficilement, mais il n'y a pas de quoi faire les fiers… Le plus important, c’était de passer. Mais il va falloir remettre les pieds et les têtes à l’endroit dans l’ensemble, car on n’a pas abordé ce match comme il le fallait… On savait que Rumilly avait une belle équipe, et on ne s’est pas rendu le match facile. On n’a pas manqué d’humilité, mais on sait que ces matchs-là, c’est toujours compliqué… Heureusement qu’on a réagi en fin de match, mais on a fait le strict minimum. Il ne faut pas fanfaronner. Car on s’est fait manger dans les duels, et on n’a pas le droit…