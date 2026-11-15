Aller au contenu
Bernauer ASSE

L'ASSE galère en Coupe de France, Bernauer n'est pas fier

ASSE
parAlexis Rose
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Passé tout près de la correctionnelle face à Rumilly-Vallières au 7e tour de la Coupe de France ce dimanche après-midi, l’AS Saint-Etienne va devoir se reprendre pour la fin d’année 2026.
Inarrêtable en début de saison, avec une impressionnante série de huit victoires lors des dix premières journées de Ligue 2, le club du Forez connaît une période plus compliquée depuis la fin du mois d’octobre. Lourdement défait à Guingamp (0-3), l’ASSE a bien réagi la semaine passée en battant la lanterne rouge Laval à domicile (2-0). Mais ce dimanche, pour son entrée en lice en Coupe de France au 7e tour, Saint-Etienne n’a pas vraiment fait honneur à son histoire dans l’une des plus belles compétitions.
Leader de L2 et vainqueur de six éditions dans les années 60-70, Sainté l’a remporté contre Rumilly-Vallières (N1), mais sans briller (2-1). Sur la pelouse du Parc des Sports d’Annecy, les Verts se sont effectivement fait bouger pendant plus d’une heure, et ils ont même été menés au score après l’ouverture du score des amateurs sur un but contre son camp de Kasia (58e). Mais Saint-Etienne a finalement réussi à renverser la tendance avec des buts de Old (70e) et Ferreira (72e). Une qualification sans la manière qui ne plaît pas vraiment à Maxime Bernauer.

« Il n'y a pas de quoi faire les fiers… »

« On a fait le boulot difficilement, mais il n'y a pas de quoi faire les fiers… Le plus important, c’était de passer. Mais il va falloir remettre les pieds et les têtes à l’endroit dans l’ensemble, car on n’a pas abordé ce match comme il le fallait… On savait que Rumilly avait une belle équipe, et on ne s’est pas rendu le match facile. On n’a pas manqué d’humilité, mais on sait que ces matchs-là, c’est toujours compliqué… Heureusement qu’on a réagi en fin de match, mais on a fait le strict minimum. Il ne faut pas fanfaronner. Car on s’est fait manger dans les duels, et on n’a pas le droit…
C’était un match compliqué pour nous, bravo à Rumilly qui a mis des choses en place avec des bons joueurs, ils ont été meilleurs que nous dans le jeu. On peut s’estimer heureux d’avoir fait le job, il va falloir apprendre de ce match-là, car on aurait pu perdre… On n’est pas fiers de notre match, mais on est contents d’être qualifiés. Maintenant, on va se remettre au boulot, et se concentrer sur le championnat », a lancé, au micro de La Mise Au Vert, le défenseur de l’ASSE, qui sait que Sainté va vite devoir se remettre dans le droit chemin avant le périlleux déplacement à Reims en L2 la semaine prochaine.

Lire aussi

CdF : Le tirage complet du 8e tour, avec un derby pour l’ASSECdF : Le tirage complet du 8e tour, avec un derby pour l’ASSE
Articles Recommandés
Ligue des Nations
Ligue des Nations

LdN : Programme TV et résultats des matchs du lundi 16 novembre

Edf Zidane Tres Cash Sur Le Match Des Bleus
Equipe de France

EdF : Zidane très cash sur le match des Bleus

Mbappe
Equipe de France

LdN : Un choc France - Espagne en quarts de finale ?

La Belgique Ecrase Litalie Domenech Jubile
Ligue des Nations

La Belgique écrase l’Italie, Domenech jubile

Fil Info

LdN : Programme TV et résultats des matchs du lundi 16 novembre
EdF : Zidane très cash sur le match des Bleus
LdN : Un choc France - Espagne en quarts de finale ?
La Belgique écrase l’Italie, Domenech jubile
LdN : L’Angleterre fait tomber l’Espagne
LdN : Programme TV et résultats des matchs du dimanche 15 novembre
LdN : La France mate la Turquie et se qualifie en quarts
Haaland 2027, le Real Madrid prépare un coup de génie
EdF : Zidane remplace Maignan à la pause

Derniers commentaires

LdN : La France mate la Turquie et se qualifie en quarts

L'Angleterre ? Mdr

LdN : La France mate la Turquie et se qualifie en quarts

Le plus important... c'est que l'Equipe de France ait battu La Turquie. Mais... il faut quand même noté qu'il y a des problèmes dans la défense Française. Un retour de Dayot Upamecano et William Saliba ne serait pas du luxe.

LdN : La France mate la Turquie et se qualifie en quarts

On pourrait mettre Enrique ca serait pareil avec une defense un goal et un milieu de ce calibre. C’est une equipe moyenne point barre.

LdN : La France mate la Turquie et se qualifie en quarts

Catastrophique... Barcola a vendanger comme toujours (ou presque) Kumbedi... No comment il n'avait pas sa place dans le 11... Quand est ce que les sélectionneurs des bleus vont comprendre que le meilleur ARD de France c'est Zaire Emery? Kumbedi, sur le but il le laisse partir dans son dos ... Il se fait prendre en 1ere avec le une deux de Guler...

LdN : La France mate la Turquie et se qualifie en quarts

Bien joué les gars ! 👊⚽🇨🇵

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

Loading