ASSE : Alerte rouge avant la signature d’une recrue

Bien partie pour enregistrer la signature de Sohaib Naïr, l’AS Saint-Etienne prend un risque non négligeable. Le défenseur central de Guingamp n’a jamais été épargné par les blessures. Un paramètre important pour les Verts, plombés par des pépins physiques cette saison.

L’AS Etienne devrait bientôt annoncer une arrivée. Sauf rebondissement, le Guingampais Sohaib Naïr (24 ans) va poser avec le maillot des Verts. Le quotidien Ouest-France annonce la probable signature du défenseur central convoité depuis plusieurs mois. Cet hiver, le club stéphanois avait déjà tenté sa chance, en vain puisque le Franco-Algérien avait été retenu par ses dirigeants. La situation a changé depuis étant donné que Sohaib Naïr va entrer dans la dernière année de son contrat.

Pour éviter son départ libre l’année prochaine, Guingamp ne peut qu’envisager son transfert cet été. Une excellente nouvelle pour l’AS Saint-Etienne qui a bien avancé dans les discussions. Les dirigeants des deux équipes pourraient parvenir à un accord estimé entre 1,7 et 2 millions d’euros. L'investissement serait plutôt important, surtout lorsque l’on s’aperçoit que l’AS Saint-Etienne prend un risque sur ce dossier. Sohaib Naïr, qui devrait s’engager avec le pensionnaire de Geoffroy-Guichard pour quatre ans, n’est pas vraiment considéré comme un joueur fiable.