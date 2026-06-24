Sohaib Nair d'accord pour l'ASSE

ASSE : Alerte rouge avant la signature d’une recrue

ASSE24 juin , 16:40
parEric Bethsy
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Bien partie pour enregistrer la signature de Sohaib Naïr, l’AS Saint-Etienne prend un risque non négligeable. Le défenseur central de Guingamp n’a jamais été épargné par les blessures. Un paramètre important pour les Verts, plombés par des pépins physiques cette saison.
L’AS Etienne devrait bientôt annoncer une arrivée. Sauf rebondissement, le Guingampais Sohaib Naïr (24 ans) va poser avec le maillot des Verts. Le quotidien Ouest-France annonce la probable signature du défenseur central convoité depuis plusieurs mois. Cet hiver, le club stéphanois avait déjà tenté sa chance, en vain puisque le Franco-Algérien avait été retenu par ses dirigeants. La situation a changé depuis étant donné que Sohaib Naïr va entrer dans la dernière année de son contrat.
Pour éviter son départ libre l’année prochaine, Guingamp ne peut qu’envisager son transfert cet été. Une excellente nouvelle pour l’AS Saint-Etienne qui a bien avancé dans les discussions. Les dirigeants des deux équipes pourraient parvenir à un accord estimé entre 1,7 et 2 millions d’euros. L'investissement serait plutôt important, surtout lorsque l’on s’aperçoit que l’AS Saint-Etienne prend un risque sur ce dossier. Sohaib Naïr, qui devrait s’engager avec le pensionnaire de Geoffroy-Guichard pour quatre ans, n’est pas vraiment considéré comme un joueur fiable.

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Rien à voir avec ses performances. Le problème souligné par Peuple Vert concerne plutôt ses passages réguliers à l’infirmerie. Cette saison par exemple, une blessure à la cheville l’a privé du début d’exercice jusqu’en novembre, d’où ses 18 matchs joués en Ligue 2. Son total de la saison précédente (2024-2025), à savoir 31 matchs toutes compétitions confondues, reste le plus élevé de sa carrière. Car avec 105 rencontres en cinq saisons, le natif de Saint-Denis présente une faible moyenne de 21 matchs par exercice. Peu épargnée par les pépins physiques ces derniers mois, l’AS Saint-Etienne s’expose à une nouvelle frustration.
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