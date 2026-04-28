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ASSE

ASSE : Des Verts trop arrogants, un Troyen s'est régalé

ASSE28 avr. , 9:00
parHadrien Rivayrand
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L’ASSE est tombée de haut ce week-end en Ligue 2 face à l’ESTAC. Les Verts sont désormais en danger dans leur mission de remontée dans l’élite.
L’AS Saint-Étienne a déçu face à Troyes ce week-end et a compromis une partie de ses chances de montée en Ligue 1. Les supporters et observateurs stéphanois attendaient beaucoup de cette réception du leader à Geoffroy-Guichard. Mais les Verts n’ont tout simplement pas été au niveau dans ce choc. Les critiques fusent depuis quelques heures et Philippe Montanier a du travail devant lui pour remobiliser son groupe en vue de la fin de saison. Car tout n’est pas encore perdu. Il faudra peut-être aussi redescendre certaines têtes qui se sont un peu trop envolées ces dernières semaines. Ce n’est pas le Troyen Adrien Monfray qui dira le contraire.

Les Verts trop confiants pour Adrien Monfray

Après le succès cinglant à Saint-Étienne et la montée en Ligue 1 officiellement acquise, le défenseur central n’a en effet pas caché sa satisfaction, tout en envoyant une pique à des Stéphanois jugés trop arrogants selon lui : « 3-0 à l’extérieur, on ne l’avait pas fait. Ce sera un très beau souvenir dans nos têtes pour longtemps. On avait l’impression qu’ils avaient déjà gagné. On est très contents d’avoir affirmé notre position de leader. Je suis très content d’être dans cette équipe ».

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Si l’ESTAC retrouvera donc la Ligue 1 la saison prochaine, l’ASSE est de son côté replongée dans le doute. Les Verts ont encore deux matchs à disputer en championnat face à Rodez et Amiens, alors qu’ils comptent un point de retard sur Le Mans, deuxième. Le suspense est à son comble pour la montée directe en Ligue 1, et les Stéphanois vont de nouveau devoir puiser dans leurs ressources pour espérer un miracle en cette toute fin de saison.
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On l'a bien vu sur le dernier match. Sur le 2 eme but, récupération de Tessman, centre de AMN et but de Yaremchuck.

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Tu vas pas dire que Romane vaut 5M +1M de bonus ? on a eu mieux et on peut avoir mieux

L’OL vendu à Kang, Ares ou un fou !

@Maubelan-OL y a pas de % sur barcola il me semble mais oui effectivement il y a des joueurs en pret avec option d'achat Tu as AMN Tessmann et surement un joueur a forte valeur qui devrait etre vendu fofana ca risque d'etre complexe au vu de la perte de valeur. nuamah gros salaire mangala tres gros salaire sont a mon sens invendable a l'heure actuelle sans perdre au moins la moitié de leur valeur... mais ne faudrait il pas se débarrasser de leur enorme salaire Perde moreira sera hyper contre productif tant sa valeur sportif est enorme... Ca va etre vraiment complexe cette intersaison ... ca dependra vraiment de ses 3 derniers matchs de championnat qu'il faudra impérativement gagner

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dire des vérité ce n'est pas fracasser ca doit pas toujours etre lisse a brosser ds le sens du poil il a plus dit du bien de fonseca que l'inverse mais bon avec toi on connait le fils a textor tu dis bcp de daube

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mec t'aime pas lyon dc c'est pas comme si tu etais objectif

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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