ASSE : Des Verts trop arrogants, un Troyen s'est régalé

L’ASSE est tombée de haut ce week-end en Ligue 2 face à l’ESTAC. Les Verts sont désormais en danger dans leur mission de remontée dans l’élite.

L’ AS Saint-Étienne a déçu face à Troyes ce week-end et a compromis une partie de ses chances de montée en Ligue 1. Les supporters et observateurs stéphanois attendaient beaucoup de cette réception du leader à Geoffroy-Guichard. Mais les Verts n’ont tout simplement pas été au niveau dans ce choc. Les critiques fusent depuis quelques heures et Philippe Montanier a du travail devant lui pour remobiliser son groupe en vue de la fin de saison. Car tout n’est pas encore perdu. Il faudra peut-être aussi redescendre certaines têtes qui se sont un peu trop envolées ces dernières semaines. Ce n’est pas le Troyen Adrien Monfray qui dira le contraire.

Les Verts trop confiants pour Adrien Monfray

Après le succès cinglant à Saint-Étienne et la montée en Ligue 1 officiellement acquise, le défenseur central n’a en effet pas caché sa satisfaction, tout en envoyant une pique à des Stéphanois jugés trop arrogants selon lui : « 3-0 à l’extérieur, on ne l’avait pas fait. Ce sera un très beau souvenir dans nos têtes pour longtemps. On avait l’impression qu’ils avaient déjà gagné. On est très contents d’avoir affirmé notre position de leader. Je suis très content d’être dans cette équipe ».

Si l’ESTAC retrouvera donc la Ligue 1 la saison prochaine, l’ASSE est de son côté replongée dans le doute. Les Verts ont encore deux matchs à disputer en championnat face à Rodez et Amiens, alors qu’ils comptent un point de retard sur Le Mans, deuxième. Le suspense est à son comble pour la montée directe en Ligue 1, et les Stéphanois vont de nouveau devoir puiser dans leurs ressources pour espérer un miracle en cette toute fin de saison.